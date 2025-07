Deel dit: Share App Mail Tweet

Meest futuristische auto ter wereld is gewoon te koop in Nederland

Een van de meeste futuristische auto’s kun je gewoon in Nederland kopen. Het merk heet Hiphi en ze worden slechts door één aanbieder verkocht.

Hiphi is nooit in Nederland verkocht, maar het merk had wel plannen om naar ons land te komen. Voor het zover was, ging de fabrikant al failliet.

Meest futuristische auto ter wereld

Toch duiken auto’s van het futuristische merk op in Nederland. De meest opvallende is de Hiphi Z. Deze 672 pk sterke auto ziet er uit als een transformer met led-schermen in de koplampen en achterbumper, een scherm dat met een robot-arm naar je toe draait en deuren die automatisch openen als jouw lichaam dichtbij komt.

De meest futuristische auto beschikt over een gigantisch 120 kWh-accupakket waarmee hij volgens de WLTP-meetmethode 555 kilometer ver komt. Prima range (wel een hoog verbruik), een cool uiterlijk en een bijzonder interieur, maar toch is het wellicht niet de ideale koop.

Aangezien de fabrikant failliet is, kan het lastig zijn om aan onderdelen te komen. Bij schades of onderhoud kun je daardoor (lange tijd) met een niet-werkende auto zitten.

Kost helft van nieuwprijs in Nederland

De prijs van de Hiphi Z in Nederland is dan ook veel minder dan nieuw. De bedoeling was om in Nederland de auto voor zo’n 110.000 euro aan te bedienen. Nu staan ze als jonggebruikte occasion vanaf net geen 55 mille te koop. Overigens biedt dezelfde verkoper ook de X aan, een grote SUV van het Chinese merk.