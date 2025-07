Deel dit: Share App Mail Tweet

Meest eigenwijze luxelimousine is zeldzame occasion

Bij een luxelimousine heb je al gauw een bepaald plaatje in je hoofd. Dat dit segment niet alleen uit Mercedes E-klasse-klonen hoeft te bestaan, bewijst deze Renault Vel Satis-occasion.

2001 was een dramatisch jaar in de wereld. Niet alleen met het negatieve nieuws uit New York, maar ook met een positievere verrassing vanuit Frankrijk: de Renault Vel Satis. Deze auto werd goed ontvangen met zijn luxe en eigenwijze ontwerp, maar de verkoopcijfers reflecteerden dit niet helemaal. Daarom is de auto als occasion ook moeilijk te vinden in ons land.

Techniek van de Renault Vel Satis

Het motorengamma bestaat bij de Renault Vel Satis uit zowel benzine- als dieselopties. Uit die eerste categorie heb je allereerst een door Nissan ontwikkelde 3,5-liter V6, met 245 pk. Daarnaast is er een geblazen 2,0-liter viercilinder, die 165 of 170 pk levert. Dieseloccasions zijn er dus ook en de grootste motoroptie hierbij is een door Isuzu ontwikkelde 3,0-liter V6, met 180 pk. Een tandje kleiner is de 2,2-liter viercilinder met 140 of 150 pk. In 2006 komt hier een 2,0-liter viercilinder met 175 pk bij.

De Renault Vel Satis is een voorwielaandrijver. Zescilinder-modellen hebben een automaat met vijf of zes verzetten. De viercilinderoccasions waren daarnaast ook leverbaar met een handgeschakelde zesbak.

Aandachtspunten van een Renault Vel Satis-occasion

De diesel-V6 heeft last van zakkende cilinderbussen en koelproblemen. De 2,2-liter diesel heeft vaker last van versleten turboladers, defecte verstuivers en scheurende spruitstukken. Eigenlijk zit je het veiligst door de dieseloccasions te vermijden. Verder is een algemeen probleem dat door het hogere gewicht de banden en remmen sneller slijten. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Renault Vel Satis schreven.

Elektronicastoringen zijn bij occasions van begin eenentwintigste eeuw geen vreemd verhaal bij dit Franse merk. Daarom ontspringt de Renault Vel Satis helaas hier niet de dans en heeft hij er mogelijk last van. Check daarom bij een testrit of alle elektronische systemen naar behoren werken, waaronder de parkeerrem, sleutelkaart en comfortsystemen.

Deze specifieke occasion

Wij speurden gaspedaal.nl af en daar staan maar zeven stuks met minder dan twee ton op teller te koop. Dit grijze model, modeljaar 2006, heeft het 2,0-liter turbo-motorblok en staat te koop in Loosdrecht. De vraagprijs is 4.950 euro en de catalogusprijs was ongeveer 59.235 euro. De occasion heeft verder 147.667 kilometer op de klok staan.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.