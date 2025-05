Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse verkooptopper is een betaalbare occasion

In het Engels zeggen ze weleens Never change a winning team. Nu kun je dit principe doortrekken naar je keuze voor een stadsauto-occasion. Als je dat doet kom je eigenlijk automatisch bij de geweldig verkopende Volkswagen Polo uit.

Dat de Duitser het goed doet, is eigenlijk vanaf zijn begin al te zien en dat merk je ook op de gebruikte markt. Zo is het aanbod occasions van de vijfde generatie (2009-2017) overweldigend.

Volkswagen Polo-techniek

Het motoraanbod van de Volkswagen Polo bestaat uit geblazen en atmosferische drie- en viercilinders. Benzinemotoren gaan van een atmosferische 1,0-liter driecilinder tot een 2,0-liter viercilinder met turbolader in de zeldzame R WRC. Op het gebied van pk’s lopen deze motorblokken uiteen van 60 tot 220 pk. Op het gebied van diesels zijn er ook occasions beschikbaar. De smaken zijn 1,2-liter (75 pk), 1,4-liter (75-105 pk) en 1,6-liter (75-105 pk).

De Volkswagen Polo heeft voorwielaandrijving. Het schakelen gebeurt bij de occasions via een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak of een zeventraps DSG-automaat.

Aandachtspunten van een Volkswagen Polo-occasion

De occasions met geblazen 1,2-liter en 1,4-liter twincharger-motoren (tot modeljaar 2013) hebben soms last van hun distributieketting. Een erg dure reparatie, die je meestal niet van tevoren doorhebt. Veel motoren zijn inmiddels aangepakt, maar blijf alert als het niet in de onderhoudshistorie voorkomt. Lees hier de koopwijzer die wij eerder schreven over de Volkswagen polo.

Bij occasions met DSG is koppelingsslijtage het duurste potentiële reparatiepunt. Verder zijn bekende mankementen van de Volkswagen Polo krakende draagarmrubbers en gebroken veren.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze rode Volkswagen Polo (modeljaar 2013). De occasion heeft het geblazen 1,2-liter motorblok en 197.690 kilometer op de teller. De auto staat in het Noord-Hollandse Den Helder en kost 4.950 euro. De catalogusprijs bedroeg 15.803 euro.

