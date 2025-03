Deel dit: Share App Mail Tweet

Legendarische roadster nog steeds een van de beste als occasion

Het is lente, je verlangt naar de zomer. Wat zou een cabrio lekker zijn! Twee zitplaatsen is genoeg, want de kinderen zijn de deur uit, of je hebt ze nog niet. Genieten van elke kilometer… voor twintig mille koop je echt een droom van een occasion!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Open occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een cabrio voor 20.000 euro. Vind je de Mazda MX-5 niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag of donderdag.

Mazda MX-5

Tja, de Mazda MX-5 is als model al zó lang op de markt, dat er ongeacht de prijsklasse altijd aanbod is van één van de vier modellen. Hier kiezen we de meest recente (‘ND’). Die is er met twee verschillende ‘SkyActiv’-motoren, een 1,5 en een 2,0, maar ook met de kleinste is het bepaald geen behelpen. Elke MX5 biedt een overdosis rijplezier en het interieur is zo knus dat open rijden ook bij een graadje of 15 al heel lekker is.

Ja, ook een MX-5 stuurt als een scheermes, dat hoort bij het soort auto. Er is véél aanbod, maar in dit geval gaan we naar de Mazda-dealer in Roosendaal, voor de witte 1.5 ‘GT-M’ (2015, 89.000 km) voor 19.645 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

De kwaliteit van Japanse auto’s in het algemeen, gaat uiteraard ook op voor deze MX5. Er kàn natuurlijk altijd iets kapotgaan en de bestuurder kan ook zelf wel eens iets doms doen (diesel tanken, of zo). Normaal gesproken laat je MX5 je echt niet in de steek, mits je ‘m tijdig en deskundig laat onderhouden. Zo wordt je rijplezier niet verstoord!

De beste cabrio-occasion

Zoals iedere week maken we aan het eind van de week een keuze. De BMW is bijna-klassiek en dus wel al wat ouder. De Fiat en de Mazda zijn aan elkaar gewaagd, maar de MX-5 is toch de betere rijdersauto. Het blijft een van de beste roadsters.