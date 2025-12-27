Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor maximaal 20.000 euro is deze occasion je ideale luxesedan, die je nog jaren rijplezier geeft

Scherp gelijnde sedans zien er aantrekkelijk uit en kunnen ook functioneel zijn. Zo bieden ze bijvoorbeeld veel beenruimte aan de passagiers op de achterbank. Daarnaast rijden ze meestal fijner dan een SUV, omdat je lager bij de grond zit. Wij gaan vandaag voor je op zoek naar drie mooie occasions, voor maximaal 20.000 euro. De kandidaten: Audi A5, Renault Talisman en Volkswagen Arteon.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we dus op zoek naar een fijne sedan die luxueus aanvoelt, voor maximaal 20.000 euro. Word je niet warm van onze eerste keuze, de Volkswagen Arteon? Dinsdag en donderdag kwamen we met twee alternatieven voor je.

Volkswagen Arteon (2017 – 2023)

De Volkswagen Arteon trekt meteen de aandacht door zijn lange, lage vorm en strakke lijnen. Binnenin voelt alles degelijk en comfortabel aan, met een rustige afwerking en stoelen die prettig zitten tijdens lange ritten. Op de achterbank van de occasion krijg je 11 centimeter meer beenruimte dan bij concurrent Audi A5. Daarnaast is de Arteon ook groter op het gebied van hoofdruimte en schouderruimte en zijn de knoppen in het interieur makkelijker te bedienen. Daarnaast verhoogt de zachte demping het comfort, vooral op slechte wegen; dat leidt niet tot nerveus weggedrag.

(Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland) (Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland)

(Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland) (Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland)

Voor maximaal 20.000 euro is er een klein, maar fijn aanbod aan Volkswagen Arteon-occasions te vinden. Momenteel staan er voor dat bedrag namelijk twaalf modellen te koop op gaspedaal.nl. Een Arteon 1.5 TSI ‘Elegance’ uit 2019 met 148.906 kilometer kost in Amsterdam 19.649 euro.

Let hierop bij deze occasion

Let bij het testrijden van de occasion op de automatische (DSG-) transmissie van de Volkswagen Arteon: deze moet strak en zonder schokken schakelen. Als dit wel het geval is, is het misschien tijd voor een revisie, die minimaal honderden euro’s kost.

(Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland) (Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland)

(Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland) (Afbeelding: AutoTrack / Autohero Nederland)

De adaptieve dempers kunnen bij occasions met hogere kilometerstanden slijten; je merkt dit aan een onrustige wegligging, want deze dempers passen zichzelf automatisch (als ze goed werken) aan het wegdek aan. Ook dit is een dure reparatie die je liever wilt voorkomen. Toch is ook de Volkswagen Arteon een betrouwbare auto.

Onze keuze

De A5 voelt het meest premium en het sportiefste aan en de Talisman biedt naast zijn comfort een flinke opbergruimte en een kleine draaicirkel. Toch kiezen wij voor de Volkswagen Arteon: hij is sportiever dan de Renault en comfortabeler dan de Audi. Daarnaast is hij door zijn flinke binnenruimte en overzichtelijk ingedeelde interieur fijn om dagelijks te gebruiken.