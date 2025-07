Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Alpina van Nederland is een van de mooiste ooit

Ongetwijfeld deel jij de mening dat de E39-generatie van BMW een van de mooiste 5-series ooit is. Helemaal als Alpina is het de ultieme station, maar ook als je de goedkoopste van Nederland kiest?

Deze B10 is niet de allergoedkoopste Alpina, er staan ook nog twee diesels te koop met een lagere prijs. De zelfontbranders vergeten we voor het gemak even.

Dit kost de goedkoopste Alpina van Nederland

Laten we direct maar met het belangrijkste beginnen: de prijs. Je kunt al een Alpina B10 rijden voor 13.500 euro. Maar wat krijg je voor dit geld?

Wat krijg je voor het geld

Allereerst natuurlijk een ruime stationwagen met fijne rijeigenschappen en een prachtig design. Het gat dat BMW creëerde, door geen M5 Touring te bouwen van de E39-generatie, werd opgevuld door de Alpina. Bij BMW was de topuitvoering een 540i met 286 pk en een topsnelheid 250 km/h.

De Alpina kreeg met zijn V8 340 pk mee en heeft een ongebrensde topsnelheid van 268 km/h. De motor is gebaseerd op de 4.4 uit de 540i, maar het slagvolume is opgeboord tot 4,6 liter.

De krachtcentrale is gekoppeld aan een automatische 5-bak van ZF. Deze versnellingsbak is iets soepeler en sneller dan in de BMW waardoor de rijervaring fors verbeterde.

De occasion heeft een hoge kilometerstand

Een heerlijke youngtimer dus, maar wat kan je van de goedkoopste Alpina van Nederland verwachten? Hij heeft met 307.510 kilometer in ieder geval een forse kilometerstand. De auto is nieuw in Nederland geleverd en heeft vier eigenaren gehad.

