Maserati Levante met benzine-V6 koop je nu voor het geld van een Golf

Inmiddels is wel bekend dat een Quattroporte of Ghibli snel afschrijft en tweedehands veel goedkoper is dan nieuw. Maar wist je ook al dat je een Maserati Ghibli als occasion kan kopen voor het geld van een Golf?

Wat meehelpt is dat een Volkswagen Golf vandaag de dag een prijzige auto is geworden. De vanafprijs is 38.490 euro. Wil je 150 pk en een DSG? Dan ben je minimaal 43.490 euro kwijt. Een rijk uitgeruste R-Line Edition kost bijna 48 mille.

Maserati Levante S voor het geld van een Golf

Een Maserati Levante is al te koop vanaf 37.945 euro. Ook dan krijg je een zescilinder, maar die loopt op diesel. Voor zo’n 7.000 euro meer, 45 mille, rijd je de SUV met 3,0-liter benzine-V6. Deze levert in geval van deze S 430 pk.

De krachtbron is gekoppeld aan een goede ZF-automaat. In combinatie met de hydraulische stuurbekrachtiging en een onderstel dat actief middels luchtvering het gewicht zo goed mogelijk over alle vier de wielen verdeeld, heeft de SUV een duidelijk sportief randje.

Hoewel het design dit ook uitstraalt, is ook bij deze Maserati het interieur niet op niveau van de concurrentie. Zo was het navigatiesysteem al gedateerd toen de auto uitkwam. Wel beschikt het systeem al over Apple CarPlay.

De occasion

De Maserati Levante S, die als occasion wordt aangeboden, had in 2016 een catalogusprijs van 152.164 euro. Vandaag de dag betaal je 44.995 euro voor het exemplaar met 132.597 kilometer op de teller.

Betrouwbaar?

Maserati staat niet bepaald bekend om zijn betrouwbaarheid, maar de Levante blijkt een relatief betrouwbare reisgenoot. Let wel, lees je voor aankoop goed in middels onze koopwijzer en vermijd auto’s zonder of met een niet kloppende onderhoudshistorie.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)