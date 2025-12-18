Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ‘BMW M5’ is geen BMW M5 en als occasion is hij ook nog eens sneller en luxer dan de echte

De eerste generatie Alpina B5 is een volwassen occasion die de gemiddelde CEO de juiste prestaties en comfort levert. Als tweedehands model combineert hij een flinke schep luxe met ongekende Autobahn-capaciteiten.

Wat is een Alpina B5 precies? De eerste generatie is gebaseerd op de BMW 5-serie van de E60-generatie, maar dan aangepakt door Alpina voor meer luxe en snelheid. Hij heeft geen V10 voorin, zoals de M5 E60, maar een kleiner motorblok waarmee hij de tiencilinder makkelijk kan bijhouden.

De Alpina B5 is stiekem een Autobahn-monster

De krachtbron in de Alpina B5 is een 4,4-liter V8 met een mechanische compressor. Waar de BMW M5 507 pk produceert, heeft de B5 500 pk en 700 Nm. Dat mag dan wel ietsje minder kracht zijn, maar de occasion is wel sneller dan zijn M-neefje. In 4,7 seconden sprint de auto naar 100 km/h en zijn topsnelheid ligt op een Autobahn-waardige 314 km/h. Verder heeft deze luxe sportsedan achterwielaandrijving en een zestrapsautomaat van ZF.

(Afbeelding: AutoTrack / HooG Selections) (Afbeelding: Alpina)

(Afbeelding: AutoTrack / HooG Selections) (Afbeelding: Alpina)

De Alpina B5 onderscheidt zich visueel door Alpina-specifieke 19-inch wielen, een subtiele voorlip en optionele striping, die zijn exclusieve karakter benadrukken. Het interieur ademt luxe en vakmanschap uit; Lavalina-leer, houtinleg en Alpina-badges zorgen voor een weldadige uitstraling. Het onderstel is afgestemd op een combinatie van comfort en dynamiek, wat de occasion geschikt maakt voor lange ritten én stevig sportief rijden.

Dit kost een Alpina B5 als occasion

Waar de M5 een productieaantal van ongeveer 20.000 stuks kende, gaat die vlieger niet op voor de veel exclusievere Alpina B5. Hiervan zijn namelijk maar 428 gemaakt en dat zorgt ervoor dat het zeldzame occasions zijn om te vinden.

(Afbeelding: AutoTrack / HooG Selections) (Afbeelding: AutoTrack / HooG Selections)

(Afbeelding: AutoTrack / HooG Selections) (Afbeelding: AutoTrack / HooG Selections)

Momenteel kun je twee modellen op gaspedaal.nl vinden. De goedkoopste is een zilveren Alpina B5 Touring, met 128.000 kilometer op de teller. De duurdere is eveneens zilver, maar dan een sedan met 104.063 kilometer op de klok. De prijzen van deze twee luxeauto’s zijn respectievelijk 33.950 en 34.950 euro.

Aandachtspunten

Omdat deze occasion relatief zeldzaam is, is het verstandig om zijn onderhoudsdocumentatie grondig te controleren, want reparaties zijn bijna altijd duur, omdat deze auto over complexe techniek beschikt. Let er daarnaast bij een testrit op dat je onder de motorkap van de Alpina B5 geen sporen van olielekkages aantreft. Dat hoeft geen teken te zijn van kostbare reparaties, maar dat risico wil je eigenlijk niet nemen.