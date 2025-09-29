Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe V8-occasion is klassieker van morgen en nu betaalbaar

Met de Jaguar XJR 4.0 Supercharged combineerde het Britse merk in de jaren ’90 klassieke luxe met serieuze prestaties. De sportiefste versie van de derde generatie XJ-serie kreeg een compressor op zijn V8, wat de occasion tot één van de snelste en meest indrukwekkende Jaguars van zijn tijd maakte.

De tweede generatie Jaguar XJR is een Britse gentleman met spierballen. Hij schreeuwt niet van de daken dat hij kracht heeft, maar laat het je op een soepele manier beleven. Onze testredacteur Peter Hilhorst maakte een rit in deze occasion, zoals je in het filmpje hierboven kunt zien.

Jaguar XJR: alternatief voor Duitse rivalen

De occasion is een waardig alternatief voor Duitse concurrenten als de BMW M5 en Mercedes E 500, maar met een geheel eigen stijl en karakter. Qua design blijft de Jaguar XJR trouw aan de traditionele lijnen van de XJ: lage daklijn en ronde koplampen, ingelegd als diamantjes in de lange motorkap. Tegenwoordig geeft Jaguar zijn nieuwste modellen juist een heel andere designstijl mee.

Toch onderscheidt de occasion zich subtiel met sportieve details, zoals grotere uitlaatpijpen, een V8-logo op de B-stijl en een net iets krachtigere uitstraling. Binnenin ademt de auto Britse luxe, met leer, houtinleg en een ontspannen ambiance. Anders dan veel Duitse rivalen combineert de XJR comfort met prestaties, zonder overdreven schreeuwerig te zijn.

Motorisering en aandrijving

Onder de lange motorkap ligt een 4,0-liter V8, in dit geval voorzien van een Eaton-supercharger. Daarmee stijgt het vermogen naar 370 pk en 525 Nm koppel. Het resultaat is indrukwekkend: de Jaguar XJR sprint in net wat minder dan 6 seconden naar 100 km/h en is begrensd op 250 km/h. Het vermogen gaat altijd naar de achterwielen, waarbij het schakelen via een automaat met vijf versnellingen gebeurt.

Hoewel het chassis van de XJ gericht blijft op comfort, kreeg de Jaguar XJR een sportievere afstemming. Strakkere dempers en een steviger onderstel zorgen voor betere wegligging, zonder dat de auto zijn verfijnde rijcomfort verloor. Dit maakt de XJR als occasion een echte alleskunner: snel op de autobahn, maar ook comfortabel voor lange ritten.

Aandachtspunten bij een Jaguar XJR-occasion

Bij een gebruikte Jaguar XJR 4.0 Supercharged zijn enkele zaken van belang. De compressor zelf is doorgaans betrouwbaar, maar vergt goed onderhoud. Regelmatige olie- en riemwissels zijn cruciaal voor een lange levensduur. Daarnaast is de koeling een zwak punt: oververhitting door verstopte radiateurs of defecte thermostaten komt voor. Ook is de elektronica soms grillig, variërend van storingen in het motormanagement tot haperende comfortfuncties. Check hier dus bij de occasion op als je een testrit boekt.

Verder verdient de automaat van de Jaguar XJR aandacht; soepel schakelen is een must, want revisie is kostbaar. Roest is minder aanwezig dan bij eerdere Jaguars, maar slaat soms nog steeds toe bij dorpels, wielranden en de bodem.

Jaguar XJR als occasion

Hoewel deze Jaguar XJR best zeldzaam is, lijken de occasion-prijzen daar niet op. Er staan namelijk op dit moment vier te koop op Gaspedaal.nl en drie daarvan kosten tussen 7.800 en 10.000 euro. Er is er eentje die 23.000 euro kost.