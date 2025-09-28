Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe sportoccasion schrijft 91 procent(!) af en is nu lekker betaalbaar

Sommige auto’s zijn nieuw bijna onbetaalbaar, maar als occasion wél bereikbaar. Een mooi voorbeeld van zo’n afschrijvingskanon is de BMW 6-serie. Deze auto is elegant en kost nu nog maar een fractie van de oorspronkelijke dealerprijs.

In 2003 komt de tweede generatie BMW 6-serie op de markt en weet met zijn design veel emoties los te maken. De lijnen van Chris Bangle zijn als abstracte kunst: je vindt ze geniaal of je loopt er met een boog omheen.

Toen deze occasion nog nieuw was, kreeg hij de laatste technologie mee, waardoor hij nu nog steeds niet heel verouderd aanvoelt. Dat zorgt er wel voor dat de techniek complex is en garagebezoeken duur kunnen uitvallen. Redelijk nette modellen koop je nu voor minder geld dan een nieuwe Fiat Topolino, terwijl de coupé ooit meer dan een ton kostte.

Techniek van de BMW 6-serie

Onder de motorkap van de BMW 6-serie vind je verschillende zes-, acht- en tiencilindermotoren. De kleinste optie is een 3,0-liter zes-in-lijn, die in de 630i 258 of 272 pk levert. De dieseloccasions (635d) hebben een vergelijkbare krachtbron, maar dan met twee turbo’s en 286 pk. Er zijn twee modellen met een achtcilinder: de 645Ci en de 650i. Die eerste heeft een 4,4-liter V8 met 333 pk en die tweede beschikt over een 4,8-liter V8 met 367 pk. Het absolute topmodel is natuurlijk de M6 en deze beschikt over een 5,0-liter V10 met 507 pk.

Een BMW 6-serie-occasion heeft altijd achterwielaandrijving, en bijna altijd een zestraps automaat. Er was ook een handgeschakelde zesbak, maar deze is maar zelden door kopers geselecteerd. Een gerobotiseerde zevenbak was standaard op de M6 en een optie op de sterkste achtcilinders.

Aandachtspunten van een BMW 6-serie-occasion

Als de occasion tijdens de testrit zwaar stuurt, duidt dit meestal op een lekkend of defect stuurhuis en reparatie is niet goedkoop. Ook de actieve stabilisatorstangen laten het soms afweten. Eerder schreven we al een koopwijzer over de BMW 6-serie.

Occasions met een achtcilinder onder de motorkap kunnen een vervelend mankement hebben: een lekkende koelwaterbuiskeerring, die arbeidsintensief en daarom kostbaar is om te repareren. Pas bij de diesels op voor turboslijtage en roetfilterproblemen.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze 645Ci, uit 2004, in Groningen. Met deze occasion heb je misschien wel één van de bijzonderste BMW 6-series van Nederland, want deze youngtimer was voor de Amerikaanse markt bedoeld. Dit kun je in de advertentie ook makkelijk zien, door de oranje reflectoren naast de koplampen. De auto staat te koop voor 8.990 euro en heeft 191.874 kilometers afgelegd. De catalogusprijs was 105.638 euro.