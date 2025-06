Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe slagschip-occasion kost nog evenveel als elektrische Corsa

De koning van het SUV-domein: de Range Rover. Ook als occasion nog steeds het toppunt van offroad-luxe.

De vierde generatie Range Rover is eigenlijk van alles meer ten opzichte van zijn voorgangers, behalve zijn 420 kg lagere gewicht. Wel kun je meer luxe, snelheid en efficiëntie in dit Britse pakket verwachten.

Techniek van de Range Rover

De Range Rover start met drie motoropties, die allemaal geblazen zijn. De 5,0-liter V8, met 510 pk, is voor benzinerijders. Dieselen gebeurt met een 3,0-liter V6 met 258 pk of een 4,4-liter V8 met 340 pk. In 2015 komt hier een 3,0-liter dieselhybride V6 met 340 pk bij.

Een andere hybride-versie is de P400e. Deze combineert een geblazen 2,0-liter viercilinder-benzinemotor met een elektromotor en een 13 kWh-accupakket, om op 404 pk uit te komen. Er zijn twee milde hybriden, die allebei een 3,0-liter zes-in-lijn hebben en 296 of 345 pk produceren.

Standaard heeft elke Range Rover een achttraps automaat en permanente vierwielaandrijving met hoge en lage gearing. Daarnaast zijn er bij de occasions verschillende systemen aan boord om terreinrijden en trekken tot 3.500 kg mogelijk te maken. Denk hierbij aan verschillende rijmodi, Hill Descent Control, een heuvelstartassistent en All-Terrain Progress Control (een soort cruise control voor buiten de gebaande paden).

Aandachtspunten van een Range Rover-occasion

Aandachtspunten bij een occasion zijn de conditie van de luchtvering, de remmen en de wielophanging. Met name de onderste draagarmen kunnen namelijk versneld slijten. Elektronicastoringen komen verder het vaakst voor bij auto’s die gebouwd zijn voor de facelift van 2015. Dat betekent daarentegen niet dat latere modeljaren ze helemaal niet hebben. Test al deze zaken dus bij een testrit.

Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Range Rover schreven.

Alle motoropties van de Range Rover zijn gevoelig voor achterstallig onderhoud. Zo neigt de 3,0-liter V6 naar krukaslager-slijtage en heeft de 4,4-liter V8 soms een temperamentvolle turbo. Alle dieseloccasions kunnen EGR-vervuiling oplopen en de 5,0-liter V8 is een lekkende koelbuis niet vreemd.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Range Rover, modeljaar 2014, in het Gelderse Geldermalsen. De occasion heeft de 3,0-liter turbodiesel V6 en 189.970 kilometer op de klok. Je betaalt met een vraagprijs van 29.950 euro een flinke duit voor de auto, maar je moet je wel bedenken dat de catalogusprijs 150.490 euro bedroeg.

In onze occasionbattle zetten we een paar maanden geleden een eerdere generatie Range Rover tegenover een Volvo XC90 V8. Welke van de twee wint? Bekijk de video voor het antwoord op die vraag.