Luxe roadster is als occasion goedkoper dan een Dacia Spring

Dat plezier hebben in een roadster niet afzien hoeft te zijn bewijst de BMW Z4. Als occasion balanceert hij het sportieve rijden met comfort en luxe.

Zijn voorganger was een Spartaanse bedoeling, maar de tweede BMW Z4 is ondanks zijn rijcomfort nog steeds een plezierige roadster. De occasion is daarom niet alleen door wat bochtige weggetjes te smijten, maar is ook zeker voor het flaneren te benutten.

Techniek van de BMW Z4

De BMW Z4 komt motor technisch alleen met benzine-varianten, waarbij je in de beginjaren alleen zescilinder-lijnmotoren als keuze hebt. De twee atmosferische opties zijn een 2,5-liter met 204 pk en een 3,0-liter met 258 pk. Daarentegen kun je ook occasions vinden met een 3,0-liter turbomotor, die tussen de 306 en 340 pk levert. Vanaf modeljaar 2011 ruimen de zescilinders het veld voor een 2,0-liter viercilinder-turbomotor die, in verschillende modellen, tussen 156 en 245 pk levert.

Naast een handgeschakelde zesversnellingsbak kun je bij de BMW Z4 kiezen uit drie automatische transmissies. Op de sDrive23i en de sDrive30i komt een zestraps automaat. Als optie op de sDrive35i en standaard op de sDrive35is is er ook een zevenbak. De overtreffende trede bieden de viercilinder-occasions, waar tegen meerprijs een achttraps automaat geleverd werd.

Aandachtspunten van een BMW Z4-occasion

Aandachtspunten die je niet zo makkelijk bij de viercilinder-occasions ziet, zijn bijvoorbeeld slijtage aan de distributieketting en de oliepompketting. Daarnaast zijn er soms problemen met het klapdak, waar defecte dakmotor-relais, defecte microschakelaars of een breuk in de kabelboom de oorzaak van kunnen zijn. Bij vroege bouwjaren veroorzaakt soms waterlekkage, via de achterlichten, elektronicastoringen in de kofferruimte. Gemodificeerde achterlichten lossen het probleem op. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de BMW Z4 schreven.

Bij de zescilinder BMW Z4’s komen weleens haperende injectoren en VANOS (het systeem dat de kleppen bedient) -problemen voor. Wat je wel snel merkt bij een occasion, is als de elektrische waterpomp met kunststof schoepen vroegtijdig sterft. Vervanging is een arbeidsintensief klusje, dus is het verstandig om, naast de montage van een versterkte waterpomp, meteen de thermostaat mee te nemen.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zilvergrijze BMW Z4, modeljaar 2010, in het Gelderse Bennekom. De occasion beschikt over het 2,5-liter zescilinder-motorblok en is handgeschakeld. Verder heeft de auto 179.886 kilometer op de klok staan en kost 13.945 euro. De catalogusprijs was 59.670 euro.