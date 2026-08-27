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Deze occasion combineert een luxe afwerking, een mooi ontwerp en een ruim interieur

Wil je een jonge premium hatchback voor minder dan 25.000 euro? Het kan. De Audi A3, BMW 1-serie en Mercedes-Benz A-klasse bieden alle drie een chique uitstraling, maar verschillen in leeftijd, uitrusting en karakter. Wij zoeken voor je uit welke auto je het beste kunt kopen voor een comfortabel en rustgevend luxegevoel.

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Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Luxe hatchback als occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar chique occasions met een maximumprijs van 25.000 euro. Vind je de Audi A3 niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en zaterdag.

Audi A3 (2020 – heden)

De vierde generatie A3 is de nuchtere allrounder van dit trio en biedt de perfecte balans tussen sportiviteit en reiscomfort. Het interieur is strak ontworpen en behoudt fysieke knoppen voor de klimaatregeling, aangevuld met de overzichtelijke Virtual Cockpit. Bovendien is de Audi ruim en meet zijn kofferbak in sommige versies 380 liter. Hoewel hij alles netjes en comfortabel doet, biedt hij qua rijbeleving iets minder emotie en karakter dan de BMW. Een 35 TFSI of 40 TFSI-e zijn de beste allrounders en een S-line vergroot het luxegevoel.

Met een budget van 25.000 euro kun je 650 occasions vinden. Een zwarte Audi A3 Sportback 40 TFSI-e S line uit 2021 met 110.047 kilometer staat voor 24.995 euro te koop in het Zuid-Hollandse Zoetermeer.

Technische aandachtspunten

Bij de Audi A3 kan het thermostaathuis of de waterpomp bij bepaalde benzinemotoren na verloop van tijd gaan lekken door haarscheurtjes of pakkingslijtage. Vervanging kost een paar honderd euro. Het infotainmentsysteem kan bij vroege bouwjaren soms vastlopen of niet goed reageren. Softwareproblemen zijn bij occasions doorgaans relatief eenvoudig op te lossen, terwijl vervanging van hardware makkelijk een paar honderd euro kan kosten.