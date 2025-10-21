Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze luxe-occasion kun jij op je werk aankomen

Je hebt wat meer te besteden. Misschien heb je gespaard, goed onderhandeld over je salaris of gewoon zin in wat meer comfort op de weg. Met een budget van 10.000 euro kun je een nette, compacte gezinsauto kopen die niet alleen praktisch is, maar ook luxueus aanvoelt. Denk aan merken als Mercedes-Benz, Audi en Volvo – allemaal occasions met uitstraling en een solide reputatie. We bekijken drie interessante keuzes: de A-klasse, A3 en V40.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Luxe compacte gezins-occasion voor maximaal 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar luxe compacte auto’s voor bestuurders die niet alleen comfort willen, maar ook een auto van een mooi merk. Daarbij hanteren we een maximumbudget van 10.000 euro. Vind je deze Mercedes A-klasse als occasion niets? Bekijk dan de kandidaten van komende donderdag en zaterdag.

Mercedes-Benz A-klasse (2012 – 2018)

De derde generatie A-klasse heeft het uiterlijk van een echte Mercedes: scherpe lijnen, brede schouders en een laag silhouet. Binnenin vallen de ronde ventilatieroosters en het rechtopstaande multimediascherm direct op. Je zit laag en sportief, op stevige en goed verstelbare stoelen. De A-klasse voelt dynamisch aan, al is de vering stevig op slecht asfalt. Veel uitvoeringen hebben bluetooth, navigatie en automatische airco. De bouwkwaliteit van deze occasions is grotendeels goed, al melden sommige eigenaren lichte kraakgeluiden bij het dashboard of de middenconsole.

De Mercedes A-klasse kreeg verschillende viercilindermotoren, waarbij het instapmodel maar 90 pk heeft en het topmodel (AMG) over maximaal 381 pk beschikt. Binnen ons budget zul je meestal versies tot 156 pk vinden. De bagageruimte van 341 liter is voldoende voor een paar koffers of een kinderwagen, maar de achterbank biedt wat beperkte beenruimte. Door de smalle achterportieren stap je achterin iets minder makkelijk in. Voor 10.000 euro is de keuze groot: op Gaspedaal.nl staan ruim honderd occasions te koop.

Hier moet je op letten bij deze occasion

De Mercedes A-klasse is over het algemeen betrouwbaar, maar onderhoud en controle zijn belangrijk. Als je de occasion meeneemt voor een proefrit hoort hij soepel te schakelen, zonder schokken of vertraging. Kijk ook in de bodem van de kofferbak en onder het tapijt of er sporen van vocht zijn, want de ventilatieopeningen zijn zwakke punten: soms laten ze water binnen.

Verder is het verstandig om bij dieselmodellen te controleren of alle terugroepacties zijn uitgevoerd. Een volledig onderhoudsverleden geeft zekerheid. Maar er staat ook op dit moment nog een terugroepactie voor de Mercedes A-klasse-occasion open. De RDW: “De stuurkolom is onvoldoende elektrisch geaard. Hierdoor kan een elektrostatische ontlading plaatsvinden. Bij de elektrostatische ontlading kan de airbag spontaan geactiveerd worden.” Meer aandachtspunten van deze Mercedes vind je in onze koopwijzer.

