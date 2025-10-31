Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze luxe limousine is door afschrijving een goedkope occasion

De Audi S8 was een cultheld uit de jaren negentig, die er nog steeds geweldig uitziet. Als occasion is deze limousine erg goedkoop te vinden.

Zoals testredacteur Peter Hilhorst in de video hierboven vertelt, kreeg de Audi S8 zijn bekendheid en cultstatus door de film Ronin, waarin hij met piepende banden door de Parijse binnenstad stoof. Maar dat betekent niet dat deze auto zijn kracht van de daken schreeuwt. De occasion kun je eigenlijk het beste omschrijven als de discrete krachtpatser uit Ingolstadt.

De occasion

De eerste generatie Audi S8, intern aangeduid als D2, werd gebouwd tussen 1996 en 2002. Het was de sportieve variant van de A8 en de eerste massaproductieauto met een volledig aluminium chassis. Dat zogenoemde Audi Space Frame hield het gewicht beperkt tot zo’n 1.700 kilo, wat destijds bijzonder was voor een limousine met vierwielaandrijving. Onder de kap ligt een 4,2-liter V8 met 340 of 360 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een vijftrapsautomaat.

(Afbeelding: AutoTrack / Jet Cars B.V.)

Qua uiterlijk is de Audi S8 opvallend bescheiden. Geen schreeuwerige spoilers of brede bumpers, maar subtiele details als gepolijste aluminium spiegels, 18-inch Avus-velgen, een verchroomde sierlijst over de flanken en de dubbele uitlaat. De occasion straalt precies de juiste dosis klasse en sportiviteit uit, zonder overdrijving. Binnenin overheersen leer en hout.

Aandachtspunten Audi S8

De aluminium carrosserie roest niet, maar schadeherstel vraagt wel om specialistisch werk. Verder zijn de motoren sterk en betrouwbaar, al komt olieverbruik bij de V8 nog weleens voor. De automaat moet soepel schakelen; schokken of traag reageren duiden op slijtage en een kostbare revisie. Het quattro-systeem is robuust, zolang de olie tijdig wordt ververst. Elektronica vraagt extra aandacht – denk aan raammechanismen, stoelbediening en het audiosysteem.

Verder staat er ook nog een terugroepactie open voor sommige occasions: “De gasgeneratoren van de bestuurdersairbag kunnen mogelijk minder vermogen leveren. De beschermende werking van de airbag kan mogelijk beperkt zijn.”

Audi S8 inmiddels verrassend betaalbaar

Wie vandaag de dag op zoek gaat naar een eerste generatie Audi S8, zal merken dat de prijzen meevallen. Voor bedragen tussen 5.390 en 9.990 euro staan er drie exemplaren te koop op gaspedaal.nl met hoge kilometerstanden. De onderhoudskosten zullen waren eerder al stevig en dat wordt er bij oude luxeauto’s meestal met de jaren niet beter op. Daarnaast behoort zuinig rijden niet tot zijn talenten.

