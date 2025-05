Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe Duitse sedan is nu een betaalbare occasion

Je auto is je rijdende visitekaartje. Je maakt indruk zonder uitleg te geven. Dus: een sterk (Duits) merk, vierdeurs sedan, goeie uitstraling, veel comfort, uiteraard een automaat… alleen je budget is ‘maar’ twintig mille. Geen punt, die occasion vinden we voor je!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een Duitse sedan voor 20.000 euro. Vind je de Audi A6 niets? Kijk dan naar de occasion van donderdag of zaterdag.

Audi A6 (2011 – 2018)

De A6 heeft een bijzonder ruim interieur, vooral ook achterin. Het ziet er ook heel verzorgd uit, niet spectaculair, maar kwalitatief hoogwaardig en vooral het dashboard is heel overzichtelijk. De startknop op de middenconsole went snel. Van deze drie is de Audi de enige voorwielaandrijver. In de besturing zijn wel wat aandrijfkrachten voelbaar, maar een echte Audi-rijder stoort dat niet.

De schokdemping is nogal stevig, daar moet je van houden. De 7-traps S-Tronic automaat schakelt uitstekend. Er is een behoorlijk aanbod occasions. De zwarte 1.8 TFSi S-Line Edition Automaat (2017, 160.000 km) voor € 19.900 bij een autobedrijf in Bergentheim is een mooi voorbeeld.

Hier moet je op letten bij de occasion

Deze A6-generatie is heel gevoelig voor straling, bijvoorbeeld van een GSM-zendmast. De auto lijkt ‘dood’, maar sleep ‘m een stukje verder en alles doet het weer. De elektronica in de stuurkolom kan storingen vertonen, dat is meestal een kleinigheid.

De elektrisch bediende handrem komt soms niet los, dat moet ter plekke opgelost worden. De TFSi-motoren verbruiken gemiddeld wat meer olie, dus: regelmatig peilen en bijvullen. De S-tronic automaat kan inwendig sluiting maken. Dat kàn een kwestie van een zekering zijn, maar ook het begin van een kostbare revisie.