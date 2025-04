Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe coupé doet als occasion niet meer je portemonnee pijn

De Mercedes-Benz CLS was toen hij uitkwam een flinke auto vol met luxe, maar ook een stevig prijskaartje. Inmiddels heeft er zoveel afschrijving plaatsgevonden, dat deze coupé met ster nu als occasion wel betaalbaar is.

De Mercedes-Benz CLS zag in 2004 het levenslicht en is gebaseerd op de E-klasse. In 2010 komt Mercedes met de opvolger van deze occasion.

De techniek van de Mercedes-Benz CLS

Leverbare motoren in de Mercedes-Benz CLS zijn bij zijn presentatie een 3,5-liter V6 (272 pk) en een 5,0-liter V8 (306 pk) met zeventrapsautomaat. De 55 AMG-versie heeft een geblazen 5,5-liter V8 (388 pk) en vijftrapsautomaat. Kort daarna verschijnt de 3,0 liter diesel-V6 (225 pk).

Bij opties kun je denken aan zaken als luchtvering (standaard op de V8-occasion), dubbel glas, adaptieve cruisecontrol, en nog veel meer. In 2006 wordt het motorgamma herzien. Nieuwe uitvoeringen zijn de 3,5-liter V6 (292 pk), de 5,5-liter V8 (388 pk) en de CLS 63 AMG met hoogtoerige atmosferische 6,2-liter V8 (514 pk), met zeventrapsautomaat. In 2010 presenteert Mercedes een nieuwe CLS, de W218.

De eerste generatie Mercedes-Benz CLS was een trendsetter, wat we aan latere, concurrerende modellen als de Passat CC, A5/A7 Sportback of 6 Serie Gran Coupé kunnen zien. Daarnaast is de auto volledig ingesteld op comfort, ongeacht welke versie je kiest. Wel moet je weten dat nieuwer beter is: de bouwjaren vanaf 2008 zijn de beste occasions.

Aandachtspunten van een Mercedes-Benz CLS-occasion

Bij een aantal V6- en V8-benzinemotoren (M272 en M273) is het mogelijk dat het balansas vroegtijdig verslijt. Het probleem komt voor bij motoren gebouwd tussen voorjaar 2004 en najaar 2006 en uit zich in een brandend ‘motorstoringslampje’-lampje. Goed controleren voorkomt grote rekeningen. Een controlepunt bij de CDI-motor zijn gescheurde uitlaatspruitstukken. Lees hier de koopwijzer van de CLS-occasion.

Daarnaast hebben de Mercedes-Benz CLS-varianten uit 2004 en 2005 mogelijk schokkerige automaten. Soms volstaat verse olie en nieuwe software bij een dealer, soms is bij een occasion de vervanging van kleppenhuis of koppelomvormer nodig. Diezelfde bouwjaren hebben ook al een terugroepactie meegemaakt voor het remsysteem.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze Mercedes-Benz CLS in Venlo. Het betreft een model uit 2008, met 179.943 kilometer op de klok. De vraagprijs is 16.950 euro, terwijl de catalogusprijs 111.794 euro was. Voor dat geld krijg je een occasion met een 3,5-liter V6, gekoppeld aan een zeventrapsautomaat.