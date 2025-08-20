Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe BMW-SUV schreef 85% af en is nu een betaalbare occasion

Als je op zoek bent naar een luxe SUV, maar niet het geld hebt voor een nieuwe auto, dan kun je goed terecht op de occasionmarkt. Sommige modellen zijn flink afgeschreven en als occasion daardoor erg betaalbaar. Bijvoorbeeld de BMW X6.

Wie gaat shoppen voor een eerste generatie BMW X6 hoeft geen 100.000 euro meer mee te brengen. Zo’n 15 jaar geleden was je dit al snel kwijt voor het model. Nu kun je al exemplaren vinden voor zo’n 90.000 euro minder.

BMW X6

De BMW X6 was strikt genomen niet de eerste coupé-SUV, in de jaren 80 had American Motor Company er al een en SsangYong kwam later met de Actyon. De BMW X6 was wel de eerste succesvolle auto met deze carrosserievorm en zijn rijeigenschappen passen bij de naam Sports Utility Vehicle. Hoe hij rijdt, zie je in bovenstaande Occasion Battle.

Het is bepaald geen X5 is met een andere achterkant. Zo stuurt hij scherper, is het onderstel stugger en was deze auto de eerste BMW met Dynamic Performance Control. Dit betekent dat het xDrive vierwielaandrijfsysteem het vermogen niet alleen over de voor- en achteras kan verdelen, maar ook meer vermogen naar specifiek het linker of rechter achterwiel kan sturen. Hierdoor wordt de occasion door een bocht geduwd en onderstuur voorkomen.

Zescilinders en V8

Die sportiviteit zit niet alleen in die vierwielaandrijving. Zo waren er dikke motoren leverbaar in de BMW X6 van een 3.0 liter zes-in-lijn met meer dan 300 pk tot een 4,4-liter V8 met meer dan 550 pk.

Daarbij hebben duurdere uitvoeringen vaak elektronische dempers en zelfs al elektronisch rolstabilisatoren.

Betaalbaar

Als de BMW X6 betaalbaar moet zijn, is het niet verstandig om voor de V8 te gaan. Sowieso zijn de vaste lasten stevig. Het is immers een grote, zware, luxe auto. De aanschafprijs valt wel behoorlijk mee. We vinden een exemplaar voor iets minder dan 16.000 euro die nieuw een prijskaartje van meer dan 104.000 euro had. De occasion is dus 85 procent afgeschreven.

Aandachtspunten BMW X6

Onder de kap van de xDrive35i-uitvoering die in de video wordt besproken ligt de N55-motor, die in 2011 de N54 verving. Het voornaamste verschil is de switch van twee turbo’s naar één twinscroll-turbo. Hij is iets betrouwbaarder, maar nog altijd niet probleemvrij. De occasion voor 16.000 euro heeft nog wel de N54-motor.

Net als de N54 staat de N55 bekend om olieverbruik én -lekkages. Ook de waterpomp en injectoren bij vroege N55’s geven weleens vroegtijdig de geest. Gerammel van de wastegate is vervelend, maar niet catastrofaal. Zoals bij elke proefrit is het verstandig om te letten op vreemde geluiden. Bijgeluiden uit de xDrive-verdeelbak kunnen je later duur komen te staan.