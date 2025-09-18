Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe Audi-SUV kost door afschrijving nu een derde van nieuwprijs

Bijna iedere auto schrijft af, maar sommige modellen laten wel een extreme waardedaling zien. Vandaag de Audi e-tron die minder dan een derde van de nieuwprijs kost.

De afschrijving van de Audi e-tron

De Audi e-tron was een dure elektrische auto. Hij beschikt immers over flinke accupakketten, is luxueus, heeft forse buitenmaten en was een van de eerdere EV’s. Veel van die vroege(re) elektrische auto’s hebben een nadeel: afschrijving. Zo ook de Audi e-tron.

De gevonden occasion kostte in 2019 73.451 euro en staat nu te koop voor net geen 20.000 euro met weliswaar een behoorlijke kilometerstand van 214.890. Overigens zijn exemplaren met lagere kilometerstanden nauwelijks duurder.

Dit krijg je voor 20.000 euro

Wat krijg je voor je geld? Allereerst een grote, luxe SUV met een goede wegligging en net afgewerkt interieur. In de bodem ligt een accupakket dat tot 71 kWh aan energie op kan slaan. Hier kom je volgens de WLTP-meetmethode 350 kilometer ver mee (maar vertrouw daar niet te veel op).

Die actieradius is ook direct het nadeel van deze Audi e-tron en andere oudere elektrische auto’s. Ze zijn veel minder efficiënt dan modellen die nu uitkomen. Dit betekent niet alleen dat je minder ver komt, maar ook meer aan elektriciteitskosten kwijt bent. In praktijk blijkt het verbruik fors en mag je in de winter blij zijn met een actieradius van 250 kilometer.

Een ander nadeel van de Audi e-tron is zijn gewicht. De rijklare massa bedraagt 2.445 kg. Dit heeft niet enkel invloed op de rijeigenschappen, maar inmiddels ook op de wegenbelasting. Volgend jaar krijg je immers nog maar 30 procent korting op de motorrijtuigenbelasting.

Desondanks koop je een luxe, nette elektrische auto die nu nog maar een fractie van de nieuwprijs kost. Ben je bang dat de EV nog verder afschrijft? Dan kun je beter voor een van deze occasions gaan.

Rijtest Audi e-tron

In onderstaande video gaan we terug naar 2018 toen we voor het eerst kennismaakten met de Audi e-tron.