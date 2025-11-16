Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze lichtgewicht sport-occasion geeft je bakken vol plezier

Als je sportief wilt rijden, is gewicht je grootste vijand en stuuruitslag je beste vriend. Er is geen occasion die beter bij die eigenschappen past als de eerste generatie Lotus Elise.

De zoektocht naar een echte rijders-occasion is een kwestie van gevoel. De Lotus Elise weegt maar 683 kilo, heeft geen stuurbekrachtiging of elektronische hulpmiddelen en reageert direct op elke beweging.

Lotus Elise S1 en 111S

De eerste generatie Lotus Elise verscheen in 1996 met een atmosferische 1,8-liter viercilinder van Rover. De beschikbare 120 pk lijkt bescheiden, maar door het lage gewicht sprint de occasion in 5,9 seconden naar 100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 202 km/h. De later geïntroduceerde 111S-versie kreeg variabele kleptiming en 143 pk. Daardoor reageert hij nog levendiger en loopt hij bij hogere toerentallen beter door. De prestaties gingen ook omhoog: de standaardsprint duurde 5,4 seconden en de topsnelheid ging omhoog naar 213 km/h.

De aluminium chassisconstructie van de Lotus Elise was destijds revolutionair: gelijmd in plaats van gelast, extreem stijf en superlicht. Het onderstel is messcherp, de besturing communicatief en de balans voorbeeldig. Elke bocht voelt als een oefening in precisie. Het comfort is beperkt, maar dat hoort bij het karakter van de occasion.

Let hierop bij een Lotus Elise-occasion

De techniek van de Lotus Elise is over het algemeen betrouwbaar, maar er zijn aandachtspunten. De Rover K-serie motor heeft een kwetsbare koppakking, zeker bij slecht onderhoud of oververhitting. Controleer daarom de occasion altijd op koelvloeistoflekkage of een melkachtige substantie onder de oliedop.

(Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars) (Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars) (Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars) (Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars)

(Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars) (Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars) (Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars) (Afbeelding: AutoTrack / Hofman Leek Classic & Sportscars)

Omdat de Lotus Elise zo licht is, slijten remmen, banden en koppeling minder snel dan bij zwaardere sportauto’s – mits er netjes mee wordt omgesprongen. Controleer wel de softtop op scheurtjes en kijk of de aluminium panelen van de occasion recht aansluiten; schadeherstel is namelijk prijzig. Controleer verder altijd of het onderhoud aantoonbaar is uitgevoerd.

Een occasion kopen

Op gaspedaal.nl staan op dit moment vijf occasions van de eerste generatie Lotus Elise te koop. De prijzen lopen van 21.950 tot 32.900 euro. De tellerstanden variëren van 61.477 tot 198.752 kilometer. Wie een pure sportauto zoekt, rijdt met de Elise in een toekomstige klassieker die zijn charme nooit verliest.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.