Deze leuke cabrio-occasion is betaalbaar en betrouwbaar

De Renault Wind is een compacte en speelse cabrio die weinig steken laat vallen. Het grootste minpunt van de occasion is het beperkte aantal pk’s.

Hoewel de Renault Wind aantrekkelijke rijeigenschappen en een scherpe instapprijs bood, bleven de Europese verkoopcijfers achter. In Nederland zijn sinds 2010 amper 300 stuks verkocht. Het is dan ook geen grote verrassing is dat hij begin 2020 uit de Nederlandse prijslijsten verdween. Zonde, want de occasion behoort tot de leukste cabrio’s om te rijden in zijn klasse.

Techniek van de Renault Wind

Het motorenaanbod voor de Renault Wind bestaat uit twee viercilinder benzineblokken. De kleinste telg is de 1,2-liter turbomotor met 100 pk. Zijn grotere broer is de atmosferische 1.6 met 133 pk van de Twingo RS.

Wie een Renault Wind als occasion aanschaft, weet direct wat hij krijgt: voorwielaandrijving en altijd een handgeschakelde vijfbak.

Aandachtspunten van een Renault Wind-occasion

De techniek van dit tweedehandsje is in de basis solide, al treedt bij de 1,6-liter viercilinder soms versnelde slijtage op aan fuseekogels en onderste draagarmen. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Renault Wind.

Rammel- of kraakgeluiden van het klapdak verdwijnen bij de Renault Wind meestal na het afstellen of invetten van de voorste vergrendelpunten. Versleten raamrubbers bij de overgang van zijraam en dak laten soms water door, dus controleer tijdens de testrit goed op vocht in de cabine van de occasion.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte (met witte racestrepen) Renault Wind, uit bouwjaar 2011, in het Gelderse Barneveld. De occasion is uitgerust met het 1,2-liter motorblok en heeft 166.000 kilometer op de teller staan. Voor de cabrio ben je 4.999 euro kwijt en de catalogusprijs bedroeg 22.027 euro.

