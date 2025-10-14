Deel dit: Share App Mail Tweet

Legendarische stuurmansauto is als occasion nu nog bereikbaar

De Honda S2000 heeft beroemde rijeigenschappen en is misschien wel de perfecte roadster. Als occasion is hij nu nog vaak bereikbaar voor liefhebbers, maar door zijn reputatie verandert dat mogelijk in de toekomst.

De Honda S2000 is een auto die praktisch alle liefhebbers van pure rijbeleving weleens over een bochtige weg zouden willen sturen. Gebouwd tussen 1999 en 2009, was het Honda’s verjaardagscadeau aan zichzelf ter ere van het vijftigjarig bestaan van het merk. Een roadster-occasion met achterwielaandrijving, perfecte balans en een heerlijke hoogtoerige viercilinder, die sindsdien legendarische status heeft bereikt.

In de Honda S2000

Visueel is het een ingetogen verschijning, met strakke lijnen en een lange neus die zijn klassieke roadsterverhoudingen benadrukken. Binnenin is het minimalistisch, maar doelgericht: de digitale toerenteller en de cockpitachtige zitpositie maken duidelijk dat het hier om een rijdersauto pur sang gaat. Onder de lange motorkap van de occasion ligt een geweldige 2,0-liter viercilinder, die 240 pk levert en tot maar liefst 9.000 toeren per minuut draait. De VTEC-techniek schakelt boven de 6.000 toeren over op scherpere nokken, waardoor het blok plots verandert van soepel in waanzinnig gretig.

Toch draait de Honda S2000 niet om brute cijfers, maar vooral om beleving. De handgeschakelde zesbak heeft een korte, messcherpe slag, het chassis is stijf en communicatief, en het onderstel zorgt voor een heerlijk neutraal weggedrag. Dankzij de achterwielaandrijving voelt bij de occasion elke bocht vooral als een uitnodiging.

Aandachtspunten van de Honda S2000-occasion

Qua betrouwbaarheid is de Honda S2000 typisch Japans: degelijk en duurzaam, mits goed onderhouden. Let bij een testrit op de bekende aandachtspunten van deze occasion: slijtage aan de softtop, olieverbruik bij hard rijden en een eventueel versleten ophanging, die na intensief gebruik mogelijk aan revisie toe is.

Let verder op schade aan de Honda S2000-occasion. Deze auto’s hebben geweldige rijeigenschappen, maar kunnen bij gladheid nog weleens in een greppel raken. Loop daarom de hele buitenkant van de auto na op (weggewerkte) schadeplekken.

Occasions

De Honda S2000 is inmiddels een ware toekomstige klassieker geworden. De prijzen van goede exemplaren stijgen gestaag, en het aanbod wordt steeds schaarser. Auto’s met lage kilometerstanden worden inmiddels voor serieuze bedragen aangeboden, terwijl exemplaren met een hoge tellerstand nog steeds gretig aftrek vinden bij liefhebbers.

Er staan er nu vijftien te koop op gaspedaal.nl, waarbij de goedkoopste 16.000 euro kost. De duurste kost ondertussen alweer 67.500 euro. De prijzen weerspiegelen zijn status: een icoon dat steeds zeldzamer wordt, maar zijn waarde in rijplezier ruimschoots bewijst.

