Kopen of weglopen? Dit is veruit de goedkoopste occasion met V12

Een occasion met twaalfcilinder… die zal wel duur zijn. Nee dus, want de man met de afschrijvingshamer slaat op dit soort auto’s keihard toe. En daar heeft-ie een goede reden voor.

De V12 is het non plus ultra van de auto-industrie, want je vindt de krachtbron alleen terug bij de meest prestigieuze merken: Ferrari, Lamborghini, Pagani en Rolls-Royce.

Twaalfcilinder steeds schaarser

Helaas verliest de twaalfcilinder terrein. Bentley ruilde zijn bekende 6,0-liter twinturbo W12 in voor een V8 met hybride-ondersteuning. Waarom? Om de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

Zie onder: recent maakten we nog kennis met een Bentley Flying Spur met W12 in een occasionreportage met de Volkswagen Phaeton.

Bij Audi, BMW en Jaguar is de V12 al een tijd met pensioen gestuurd. Alleen Mercedes houdt er nog aan vast, in de 612 pk sterke S 680 Guard en Maybach S 680.

Veel brandstof en duur onderhoud

Als occasion kun je makkelijk een auto met V12 kopen, want de aanschafprijzen zijn een stuk lager dan je denkt. Maar pas op, dan begint het natuurlijk pas.

Bij een twaalfcilinder is niet alleen het brandstofverbruik hoog, maar zijn de onderhoudskosten dat ook, om over de motorrijtuigenbelasting nog maar te zwijgen.

Daimler Double Six als occasion

Vandaar dat deze geweldige Daimler Double Six voor slechts 3.999 euro te koop staat. Hij komt uit 1991, is de luxere variant van de Jaguar XJ en heeft een atmosferische 6,0-liter V12 met 280 pk onder de kap.

Het bedrijf waar-ie te koop staat, heeft de occasion door inruil in handen gekregen. De Daimler lijkt er nog keurig uit te zien voor auto met bijna drie ton achter de kiezen.

De Double Six is zeker geen occasion voor iedereen. Hij wacht op een liefhebber. Misschien eentje die best 3.999 euro wil uitgeven aan een V12 voor een paar maanden en hem dan weer doorverkoopt.