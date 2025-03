Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop nu de enige Aston Martin Cygnet met V8 in de neus

Is een ‘gewone’ Aston Martin Cygnet-occasion je niet bijzonder genoeg? Koop dan deze one-off Cyget met V8.

Standaard kwam de Cygnet met een 1,3-liter viercilinder van Toyota. Onderhuids is de Aston Martin immers nauw verwant aan de Toyota IQ.

Van Toyota IQ naar Aston Martin Cygnet

Toch is het meer dan een IQ waar Aston Martin-embleempjes op geplakt zijn. Hij is grondig aangepakt door de Britten. Zo verschilt veel van het plaatwerk en is het complete interieur onder handen genomen.

De stoelen, het dashboard en het stuur, alles is gedrapeerd in een dikke laag leer om zo een beetje te voldoen aan de kwaliteitseisen die Aston Martin-klanten stellen.

Aston Martin V8 Super Cygnet-occasion

Van die luxe is weinig meer over in deze occasion. De chique stoelen hebben plaatsgemaakt voor Recaro-kuipstoelen. Die zijn nodig, want met de nieuwe krachtbron in de neus is het niet vanzelfsprekend dat je op je plek blijft zitten.

De vorige eigenaar klopte bij Aston Martin aan. Hij wilde de vierpitter laten vervangen door een 4,7-liter V8. Een onbegonnen zaak, zou je zeggen op basis van zijn buitenmaten. Toch is het merk er op wonderbaarlijke wijze in geslaagd.

Topsnelheid van 273 km/h

De achtcilinder produceert 436 pk en 490 Nm koppel. De V8 is gekoppeld aan een zeventraps transaxle-automaat. Het sprintje naar de 100 km/h zou daarmee slechts 4,2 seconden duren en de topsnelheid bedraagt maar liefst 273 km/h. Brr, angstaanjagend in een autootje met een wielbasis die zowat gelijk is aan de spoorbreedte.

Dit tot Aston Martin V8 Super Cygnet omgedoopte pk-bommetje staat nu te koop. Op de teller is zo’n 2.900 mijl (een kleine 4.700 kilometer) af te lezen. Een vraagprijs zien we niet staan in de advertentie. Daarvoor moet contact met de verkopende partij uit Engeland worden opgenomen.