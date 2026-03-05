Kogelwerende diplomatenauto nu te koop als occasion in Nederland
Zit je in duistere zaken of wil je gewoon het zekere voor het onzekere nemen? Dan is deze gepantserde ex-diplomatenauto wellicht wat voor jou. De kogelwerende Alfa Romeo Giulia wordt nu als occasion verkocht in Nederland.
Er zijn verschillende klassen bepantsering bij auto’s. Zo zijn er zelfs auto’s die bestand zijn tegen zware explosies. De Alfa heeft een B4-classificering. Dit betekent dat hij kogelwerend is bij handvuurwapens.
Diplomatenauto
De Alfa Romeo was ooit een diplomatenauto en zou meerdere Italiaanse topambtenaren hebben vervoerd achter dik glas. Natuurlijk beschikt de occasion ook over runflatbanden, waarmee je door kunt rijden als ze lek zijn.
Overigens zie je niet direct dat het om een gepantserde auto gaat. Hij lijkt nog behoorlijk op een standaard Alfa Romeo Giulia. Ook het interieur is identiek aan andere Giulia’s.
In de neus van de ex-diplomatenauto ligt een 2,0-liter viercilinder die met behulp van een turbo goed is voor 280 pk en 400 Nm aan koppel. De krachtbron is gekoppeld aan een achttrapsautomaat van ZF.
De occasion
De occasion die nu in Nederland te koop staat, komt uit 2019 en heeft net geen 114.000 kilometer op de teller staan. De verkoper vraagt bijna 50.000 euro voor de auto, fors meer dan een vergelijkbare auto zonder bepantsering. Sterker nog, voor 50 mille kun je een Quadrifoglio kopen met 2,9-liter V6. Je moet wel erg gesteld zijn op je veiligheid om deze gepantserde occasion te verkiezen boven de 510 pk-sterke BMW M3-concurrent.
