Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine occasion voelt meer premium dan hij eigenlijk is

Als je vooral comfortabele ritjes in én rond de stad maakt, heb je genoeg aan kleine, zuinige stadsauto’s. Deze auto’s zijn overzichtelijk, makkelijk te parkeren en goedkoop in het gebruik. We vergelijken drie bekende occasions die maximaal 5.000 euro kosten.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Fijne stadsauto voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar kleine en fijne stadsauto’s, die maximaal 5.000 euro kosten. Vandaag schrijven we over de Hyundai i10. Die keuze hoeft niet bij je wensen aan te sluiten en daarom komen we donderdag en zaterdag met twee alternatieven voor je.

Hyundai i10 (2013 – 2020)

De Hyundai i10 behoort al jaren tot de meest geliefde kleine auto’s voor wie gemak, overzicht en comfort zoekt. In Nederland blijft hij populair als occasion, vooral bij mensen die een kleinere auto zoeken zonder in te leveren op kwaliteit.

De tweede generatie Hyundai i10 voelt verrassend volwassen aan. Hij is klein van buiten, maar binnen juist ruim, met de grootste kofferbak in zijn segment. De afwerking is netjes en het interieur straalt rust uit. De stoelen zitten goed en het dashboard heeft dezelfde verzorgde uitstraling als bij grotere en duurdere Hyundai-modellen. Bovendien wekt zijn bouw een bijna Duitse indruk van degelijkheid.

Met een maximaal budget van 5.000 euro heb je genoeg keuze. Op gaspedaal.nl staan voor dat bedrag 84 occasions te koop. Wij vonden een rode i10 (2014, 147.055 km) voor € 4.950 bij een autobedrijf in Vleuten.

Let hier op bij deze occasion

De Hyundai i10 heeft weinig zwakke punten, mits hij keurig zijn onderhoud heeft gehad. De onderhoudshistorie verdient daarom extra aandacht. Af en toe treedt een los massacontact op, waardoor de contactsleutel niet meer reageert; een garage of wegenwacht lost dit meestal snel op.

Verder verdient de airco van de occasion controle, want een slecht werkende pomp komt soms bij de Hyundai i10 voor. De reparatie hiervan loopt op tot enkele honderden euro’s.