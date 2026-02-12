Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze no-nonsense occasion is perfect voor krappe parkeerplekken en kost vrij weinig

Je hebt een budget van maximaal 2.500 euro en zoekt goedkoop en zorgeloos stadsvervoer. De auto moet vooral betrouwbaar en niet te duur in onderhoud zijn. Wij zetten drie occasions voor je op een rij die binnen dit budget goed te vinden zijn.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een kleine stadsauto die je goedkoop kunt rijden. De aanschafprijs mag niet hoger zijn dan 2.500 euro. Zit je liever niet in een Toyota Aygo? Dan hebben we nog twee concurrenten voor je, in de vorm van de Suzuki Splash en Volkswagen Up.

Toyota Aygo (2005 – 2014)

De eerste generatie Toyota Aygo is een echte no-nonsense stadsauto. Hij is klein, licht en vooral goedkoop in het dagelijks gebruik. In druk stadsverkeer voelt de occasion levendig aan, met een lichte besturing en een overzichtelijke carrosserie. Het interieur oogt simpel en voelt goedkoop aan, maar alles zit logisch in elkaar en is makkelijk te bedienen. Verwacht geen luxe of veel geluidsisolatie, want op hogere snelheid dringt er veel geluid door naar binnen. De bagageruimte is beperkt, maar groot genoeg voor boodschappen.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Zeker) (Afbeelding: Toyota)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Zeker) (Afbeelding: Toyota)

De driecilinder benzinemotor van de Toyota Aygo is zuinig en haalt bij rustig rijden een verbruik van ongeveer 1 op 23. In de stad voldoet de occasion prima, maar buiten de bebouwde kom komt hij duidelijk tekort. De motor voelt traag aan en bij hogere snelheden neemt het geluidsniveau in het interieur nog verder toe.

(Afbeelding: Toyota) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Zeker)

(Afbeelding: Toyota) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Zeker)

Voor maximaal 2.500 euro kun je een zeer ruime voorraad aan occasions vinden. Zo staan er momenteel voor dit bedrag maar liefst 275 van dit soort auto’s te koop op Gaspedaal.nl. Daarmee is deze auto ook direct, van de drie vergeleken stadsauto’s, diegene met het breedste aanbod. Bij een autobedrijf in Veendam staat een rode Toyota Aygo ‘Comfort’ (2009, 107.738 km) te koop voor 1.999 euro.

Aandachtspunten van de Toyota Aygo-occasion

Een bekend aandachtspunt van de Toyota Aygo (en zustermodellen C1 en 107) is een lekkende waterpomp. Vervanging kost rond de 500 euro. Controleer ook de achterklep en de kofferbak van de occasion op vocht. Lekkage wijst vaak op versleten afdichtingsrubbers van de achterklep. Nieuwe rubbers, inclusief montage, kosten meestal niet meer dan 300 euro. Ondanks deze punten staat dit model bekend als een betrouwbare en onderhoudsvriendelijke auto.