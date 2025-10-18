Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine, maar brute coupé-occasion wil je

Niet iedereen wil een verfijnde sportauto, want soms zoek je gewoon een occasion met spierballen. Hier sluit de BMW Z3 M Coupé perfect op aan. Deze excentrieke tweezitter combineert een bizar (mooi?) koetswerk met een van de meest legendarische motoren uit de M-historie.

De Z3 M Coupé ontstond vooral uit passie. Een groep ingenieurs bouwde hem ’s avonds in de vrije tijd, omdat er overdag geen ruimte was voor het project. Het team was succesvol en creëerde een eigenzinnige sportauto waar concurrenten als Mercedes-Benz en Porsche rekening mee moesten houden.

BMW Z3 M Coupé als pure rijdersauto

Het resultaat is deze occasion, met een carrosserie die allesbehalve bescheiden oogt. Brede heupen, korte overhangen, vier uitlaten, een lange motorkap en een kont die hem de spottende bijnaam clownschoen opleverde. Deze styling was het gevolg van het feit dat uit kostenoverwegingen veel carrosseriedelen van de cabrio moesten worden overgenomen.

Onder die imposante motorkap ligt de atmosferische 3,2-liter zescilinder met 321 pk, afkomstig uit de E36 M3. Daarnaast heeft de auto achterwielaandrijving en een handgeschakelde vijfbak. Zes individuele gaskleppen – één per cilinder – en variabele kleptiming zorgen voor een direct reagerende motor. Van 0 naar 100 km/h gaat in 5,4 seconden en de occasion heeft een begrensde topsnelheid van 250 km/h: cijfers die ook nu nog respect afdwingen. De BMW Z3 M Coupé ligt bovendien stijver op de weg dan de open M Roadster, wat hem scherper en consistenter maakt.

Aandachtspunten van deze occasion

Technisch is het een solide auto, al vergt de BMW Z3 M Coupé nauwkeurig onderhoud. Controleer bij aankoop de staat van de schokdempers, stuurkogels en de achterasconstructie; deze slijten sneller als er vaak sportief met de occasion is gereden.

Let bij een testrit van je occasion erop of je olielekkages bij het motorblok ziet. Daarnaast zijn compressieverlies of versleten kettingspanners bekende, maar relatief onzichtbare problemen. Een goed gedocumenteerd onderhoudsverleden bij een specialist geeft altijd geruststelling.

Wat kost een BMW Z3 M Coupé als occasion?

De BMW Z3 M Coupé is altijd zeldzaam geweest. De hoge nieuwprijs – destijds bijna het dubbele van de standaard Z3 – zorgde ervoor dat er maar weinig zijn verkocht. Vandaag de dag is het een gewilde klassieker en stijgen de prijzen, ook in ons land. Er staan nu twee modellen op Gaspedaal.nl te koop. De goedkoopste occasion kost ongeveer 49.000 euro en de duurste 57.500 euro. De kilometerstanden van deze modellen zijn respectievelijk 124.500 kilometer en 91.673 kilometer.

