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Een klein, maar premium aanbod: deze occasion geeft de luxe die hij belooft

Met een budget van 20.000 euro kun je veel SUV’s vinden, maar welk model sluit het beste bij jouw wensen aan? Denk aan een luxe uitstraling, een hoogwaardig interieur, veel ruimte, comfort en liefst ook wat rijplezier. Deze week lichten wij drie populaire modellen toe: de Audi Q3, Opel Grandland en Volvo XC40.

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Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

We kijken deze keer naar premium crossovers, met een maximaal prijskaartje van 20.000 euro. De eerste kandidaat is de Audi Q3, maar we hebben later ook nog twee andere opties: de Opel Grandland en Volvo XC40.

Audi Q3 (2018 – 2025)

De tweede generatie Audi Q3 past vooral bij wie waarde hecht aan een luxe uitstraling en sportief rijgedrag. Het interieur is netjes afgewerkt en het digitale instrumentenpaneel geeft de occasion een moderne indruk. Met 530 liter heeft de Q3 de grootste bagageruimte van de drie.

Voor 20.000 euro vind je elf 150 pk-occasions versies, maar die zijn vlot genoeg voor dagelijks gebruik. Wil je de meeste luxe, kijk dan naar een S edition of een Pro line. Een grijze Audi Q3 uit 2020 met 159.799 kilometer staat in het Friese Dokkum te koop voor 19.940 euro.

Technische aandachtspunten

Bij vroege occasions komen onder meer overmatig olieverbruik en vocht in de koplampen voor. Als de problemen niet te hardnekkig zijn kost het verhelpen ongeveer een paar honderd euro. Daarnaast kan het multimediasysteem van de Audi Q3 vastlopen of op een zwart scherm blijven hangen. Een software-update lost die problemen vaak op en is relatief goedkoop, maar vervangende of gereviseerde hardware kost minimaal een paar honderd euro.