Klassieker van morgen is nu nog spotgoedkope cabrio

Italiaanse flair, goede rijeigenschappen en nu nog betaalbaar. Dat beschrijft de Fiat Barchetta als occasion het best.

De roadster is de geestelijk opvolger van de 124 Spider en de handgebouwde Fiat Barchetta-modellen uit de jaren veertig en vijftig. Als occasion van rond de millenniumwisseling krijgt de Italiaan een flamboyant uiterlijk, terwijl onderdelen van de Punto zijn verkoopprijs laag houden.

Techniek en stijl van de Fiat Barchetta

De enige motoroptie van de Fiat Barchetta is een atmosferische 1,8-liter viercilinder zestienklepper (131 pk/164 Nm). Met een standaardacceleratietijd van 8,9 seconden en een topsnelheid van 200 km/h zijn de prestaties vlot genoeg. Het dwarsgeplaatste motorblok is bij occasions altijd verbonden met een handgeschakelde vijfversnellingsbak en voorwielaandrijving. De overbrengingsverhoudingen zijn afgestemd op een sportieve rijstijl en vlotte tussenacceleraties.

Stijlvol is de cabrio met spitse neus zeker. Heldere koplampen, een korte achterkant met vier separate achterlichten zijn bij de Fiat Barchetta terug te vinden. Daarnaast ziet de oplettende kijker ook de glooiende taillelijn, de buitenspiegels op steeltjes en de stokvormige portiergrepen. In 2003 komt er een faceliftmodel van de occasion, die over een grotere voor- en achterbumper beschikt.

Aandachtspunten van een Fiat Barchetta-occasion

Een occasion is nooit helemaal prefect en deze is zeker niet zonder gebreken. Laat je niet afschrikken door de komende lijst, omdat deze kwalen meestal liggen aan slecht en achterstallig onderhoud. Een dieselgeluid na het starten ligt bijvoorbeeld aan een defecte nokkenasversteller en ervaringsdeskundigen adviseren om de distributieriem elke 60.000 km of 4 jaar te vervangen.

Controleer verder het kapmateriaal op scheuren, slijtplekken en lekkage. De afdichtrubbers van de softtop moeten goed zijn, want een goede gebruikte set kost mogelijk vele honderden euro’s. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Fiat Barchetta schreven.

Als de bak verder zowel koud als warm hapert of kraakt, zijn de synchromesh-ringen versleten. Een aankoopinspectie op een hefbrug is altijd wenselijk, om het koetswerk te controleren op roest. Neem bij deze controle direct de uitlaat mee, want de originele heeft een beperkte levensduur. Ook de binnenschermen, de buitenschermen en de dorpels kunnen vatbaar zijn voor corrosie.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze knalgele Fiat Barchetta (modeljaar 1996), in het Friese Bakhuizen. De occasion ziet er goed onderhouden uit en heeft 162.657 kilometer op de klok. De vraagprijs is 3.950 euro, terwijl de catalogusprijs 27.875 euro bedroeg.

