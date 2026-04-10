Deze GT heeft sierlijke lijnen en een dikke V8 en koop je vanaf 7.000 euro
Een Jaguar XK8 combineert zijn klassieke uitstraling met een krachtige V8. Toch richt deze occasion zich vooral op luxe en comfort.
In 1996 verscheen de Jaguar XK8 als opvolger van de XJS. Hij kreeg een gloednieuwe V8 en werd een geweldige grand tourer. In de bovenstaande video zie je hoe de latere XK het als occasion opneemt tegen de BMW 645Ci.
Luxe en kracht: dit is de Jaguar XK8
Onder de lange motorkap van de Jaguar XK8 lag eerst een 4,0-liter V8 met 290 pk en 393 Nm. In 2002 groeide deze cilinderinhoud naar 4,2 liter en de geleverde kracht steeg naar 300 pk en 420 Nm. De aandrijving ging naar de achterwielen en de occasion beschikte over een zestrapsautomaat. Sprinten naar 100 km/h duurde 6,4 seconden en de topsnelheid lag op 250 km/h.
Ondanks de goede prestaties is het karakter van deze occasion vooral comfortabel. De vering is relatief zacht en de auto is stil op snelheid. Daarmee is hij meer een grand tourer dan pure sportwagen. Nieuw kon je de Jaguar XK8 kopen als coupé of cabriolet, beide met een 2+2-indeling.
Binnenin de occasion draait het om luxe. Denk aan veel leer, hout en een rustige vormgeving. Het interieur oogt klassiek en geeft een knipoog naar de modellen van weleer, zoals de E-type. Zijn zitpositie voelt wel wat hoog en minder sportief dan bij sommige concurrenten. De V8 van deze occasion loopt soepel en levert zijn kracht zonder veel moeite. Het lage toerental en het geluid geven de Jaguar XK8 een ontspannen karakter.
Aandachtspunten van occasions
Let bij een occasion goed op de onderhoudsgeschiedenis. Exemplaren met de 4,0-liter V8 hadden bijvoorbeeld last van zwakke cilinderwanden. Latere 4,2-liter modellen kregen stalen cilinderbussen en zijn daardoor betrouwbaarder. Roestvorming kan voorkomen aan de bodemplaat, de wielkastranden en aan de chassisbalken bij de achteras. Je doet er dus goed aan deze plekken extra aandacht te geven voor een testrit. Meer aandachtspunten van de Jaguar XK8 kun je in zijn koopwijzer vinden.
De gevonden occasion
Momenteel kun je 37 occasions van de Jaguar XK8 vinden. Prijzen beginnen bij 6.995 euro en lopen tot 38.500 euro. Op de foto’s zie je een donkerblauw model uit 2002, dat voor 17.950 euro te koop staat in het Noord-Brabantse Oss. Hij heeft 121.000 kilometer op de teller en de onderhoudsboekjes zijn aanwezig. Verder heeft hij het betrouwbaardere 4,2 liter-motorblok.
