Klassieker van morgen is bereikbare occasion van vandaag

Als je in stijl voor de dag wil komen en een toekomstige klassieker in de garage wil hebben is de vierde generatie Jaguar XJ een goede optie. We lichten hem als occasion uit

De Jaguar XJ is een klassieker in de maak, maar voelt wel nog erg modern aan. Hiermee heeft de occasion iets bereikt dat de S-Type en X-type niet wisten te behalen: acceptatie als echte Jag.

Techniek van de Jaguar XJ

De Jaguar XJ beschikt over vier- zes en achtcilinders. Als instapmodel kon je kiezen voor een 240 pk producerende 2,0-liter viercilinder, compleet met supercharger. Het middensegment bestond uit de 3,0-liter V6, die zowel in dieselvariant of benzine-versie kwam. Die eerste heeft 275 of 300 pk en de tweede versie beschikt met zijn supercharger over 340 pk. De atmosferische 5,0-liter V8 geeft zijn bestuurder 385 pk en zijn geblazen occasion-variant maakt 500 pk beschikbaar. De XJR kwam in 2017 op de markt en produceerde 575 pk.

Bij een auto van stand ga je niet zelf lopen schakelen. Daarom beschikken alle Jaguar XJ-occasions over een achttraps automaat, met koppelomvormer. Verder heeft het model standaard achterwielaandrijving, maar er zijn zeldzame uitzonderingen te vinden met vierwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Jaguar XJ-occasion

Bij exemplaren met een kilometerstand boven 160.000 is het goed om bedachtzaam te zijn op een ratelend geluid na de koude start. Dat duidt vaak op een versleten kettingspanner. Occasions van voor 2015 hebben verder weleens waterpompen met een temperament gehad. Die konden namelijk al na 50.000 kilometer lekken. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Jaguar XJ.

Controleer verder of de luchtvering van je Jaguar XJ-occasion werkt en ga na of de auto elektronische storingen heeft. Op modellen van voor 2012 kunnen de rails van het elektrisch bedienbare panoramadak roesten.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Jaguar XJ, modeljaar 2012, in het Utrechtse Mijdrecht. De occasion beschikt over het 3,0-liter V6 diesel-motorblok, wat 275 pk produceert. Deze motoroptie is gekoppeld aan een achttraps automaat en de auto heeft 185.681 kilometer aan ervaring. De vraagprijs is 14.950 euro, terwijl de catalogusprijs 117.730 euro bedroeg.

