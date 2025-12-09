Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze erg zeldzame klassieke Duitse occasion ga je met stijl het komende rijseizoen in

De winter is aangebroken en dat is hét moment om een oldtimerproject te starten. Terwijl het buiten kouder wordt, kun jij in de garage sleutelen aan een auto met karakter. Zo is de occasion in de lente klaar voor ritten over binnenwegen of voor een bezoek aan een klassiekerbijeenkomst. We vergelijken drie bekende modellen uit de jaren zeventig.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke mooie klassiekers vallen binnen je budget? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Klassieke occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar occasions die een halve eeuw geleden razend populair waren. Deze auto’s zijn tweedehands nog te vinden en je hoeft voor ze geen wegenbelasting te betalen. Onze opties vallen binnen een budget van maximaal 20.000 euro. Vind je de Audi 100 geen goede keuze? Kijk dan naar de opties die we donderdag en zaterdag voor je uitlichten.

Audi 100 (1968 – 1976)

De eerste generatie Audi 100 kwam uit de jaren zeventig en voelde vooruitstrevend voor zijn tijd. Het model is licht gebouwd, modern van vorm en geeft een rustige indruk op de weg. Tijdens lange ritten blijft hij verrassend stil, iets wat je bij een klassieke occasion niet direct verwacht. Het interieur is overzichtelijk en de kofferbak biedt opvallend veel ruimte. Deze generatie wist in zijn tijd veel kopers te trekken, maar exemplaren zijn ondertussen erg zeldzaam.

De stoelen van de Audi 100 zitten eenvoudig, maar goed en het dashboard is helder ingericht. Alles voelt functioneel aan zonder overbodige franje. Achter het stuur merk je meteen hoe soepel de occasion over oneffenheden glijdt. Juist dat rustige, comfortabele karakter maakt hem aantrekkelijk voor liefhebbers die een klassieke auto zoeken voor langere ritten.

Van de eerste generatie Audi 100 wordt er voor maximaal 20.000 euro momenteel maar een aangeboden op gaspedaal.nl. Deze bruine occasion uit 1974 met 46.000 kilometer staat in Weert te koop voor 16.995 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Roest vormt bij de Audi 100 de grootste bedreiging. Controleer de dorpels, de chassisbalken en de omgeving van de achteras zorgvuldig. Bij zware corrosie loopt laswerk al snel richting viercijferige kosten. Let verder op oliesporen rondom het motorblok van de occasion; het vervangen van pakkingen kost meestal enkele honderden euro’s.

Een occasion met automaat hoort zonder schokken van versnelling te wisselen. Zodra dat niet gebeurt, is vaak revisie van de transmissie nodig, een kostbare ingreep die meer dan duizend euro kost. Verder blijft het verstandig om alle elektrische functies van de Audi 100 vooraf te testen.