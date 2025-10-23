Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze klassieke occasion kun je al betalen na een maand werken

De Trabant 601 was de echte ‘wagen van het volk’, maar dan uit het oosten van Duitsland. De occasion was decennialang een succesverhaal aan de oostkant van de muur, maar wist de Duitse hereniging niet te overleven.

Autovisie-redacteur Peter Hilhorst rijdt in de video met deze iconische Oost-Duitse occasion. De Trabant 601 krijgt sinds de Duitse hereniging langzaam meer waardering en wordt steeds vaker gezien als een cultureel icoon en liefhebbersobject. Dat betekent gelukkig nog niet dat de prijzen hoog zijn.

Prijs van de Trabant 601

In Nederland is de Trabant 601 relatief zeldzaam, maar door zijn hoge productieaantallen niet onvindbaar. De prijzen lopen van 1.000 euro tot 5.000 euro. Hierbij zijn de duurste in goede staat, terwijl de goedkoopste exemplaren afgetrapt zijn en nog het beste onder de noemer ‘projectauto’ te scharen zijn. Er is één uitschieter: een puntgave occasion met slechts 82 kilometer op de teller, geprijsd op 17.500 euro.

Historische occasion voor het volk

De Trabant 601 werd geproduceerd door VEB Sachsenring Automobilwerke in Zwickau tussen 1963 en 1990 in enorme aantallen: ruim 2,8 miljoen exemplaren van dit type. Hij is uitgerust met een luchtgekoelde 600cc tweecilinder tweetaktmotor, goed voor ongeveer 26 pk. De carrosserie van de occasion bestaat uit duroplast-delen (katoenvezels met hars) op een stalen frame.

(Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Metropole Classics B.V.)

Wat de Trabant 601 als klassieke occasion bijzonder maakt, is juist zijn eenvoud en de nostalgische charme. Dat bekijken we wel door een moderne bril, want toen hij nieuw was, moesten klanten soms twaalf jaar wachten op hun auto. Maar als ze er eenmaal eentje hadden, stond deze auto ook voor vrijheid.

Aandachtspunten Trabant 601

De Trabant 601 gebruikt een tweetaktmotor die olie en benzine mengt. Controleer of de motor goed stationair loopt en of het olieverbruik niet overdreven hoog is. Overmatige rook of vettige aanslag rond de uitlaat duidt op een te rijk mengsel of versleten zuigerveren. De luchtkoeling werkt prima, zolang de ventilator correct draait en de luchtgeleiding niet verstopt is.

Let bij occasions op oververhitting bij langere ritten of files; dat wijst vaak op geblokkeerde koelribben of een defecte ventilatorriem. De kunststof buitenpanelen van de Trabant 601 roesten niet, maar het stalen subframe eronder wél. Controleer de vloer, dorpels, ophangingspunten en chassisrails zorgvuldig op roest en reparaties.

