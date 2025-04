Deel dit: Share App Mail Tweet

Kamperen in stijl met deze wegenbelastingvrije camper-occasion

Voor campers geldt het zogeheten kwarttarief. Je betaalt dan slechts een kwart van de gebruikelijke motorrijtuigenbelasting. Wat is lekkerder dan slechts een kwart van de wegenbelasting betalen? Géén wegenbelasting betalen natuurlijk! Dat kan met deze stijlvolle en wegenbelastingvrije camper-occasion.

Het betreft een Volkswagen T3 die door Westfalia is omgebouwd tot camper. Dit model is omgedoopt tot Joker.

Wegenbelastingvrije occasion

Een belangrijk detail is dat deze occasion in april 1985 het levenslicht zag. Deze maand is de camper dus veertig jaar oud geworden. Hij mag zich nu dus oldtimer noemen en dat betekent dat je er geen wegenbelasting over hoeft te betalen. Het is van de laatste campers waarvoor dit geldt, want de belastingregels voor auto’s vanaf 1988 zijn recent nadelig veranderd.

Wie een wegenbelastingvrij Volkswagen-camper wil rijden, kan uiteraard ook voor een oudere generatie Transporter gaan. Nadeel is dat aan veel T1’s en T2’s inmiddels behoorlijke prijskaartjes hangen. Ook zijn die busjes écht op leeftijd en hebben ze nog minder vermogen dan deze Joker-occasion.

Aan boord tref je een watergekoelde 1,9-liter viercilinder. Deze benzinemotor levert een bescheiden 77 pk. Tja, dat houdt niet over. Toch zeggen gebruikers dat het voldoende is om van A naar B te komen. Je moet alleen geen haast hebben. De topsnelheid bedraagt 125 km/h.

Alles wat je wenst van een camper

Minstens zo belangrijk bij een camper zijn de voorzieningen. Deze occasion is uitgerust met een 2-pits fornuisje, koelkastje, wastafeltje, bankje, eettafel en verschillende opbergvakjes. Een 55-litertank verzorgt de watervoorziening.

Slapen doe je in de hefdak of beneden. Op beide plaatsen kunnen na een korte uitklapactie twee personen liggen. Achterop tref je een fietsenrek en recent is de wegenbelastingvrije camper voorzien van een nieuwe luifel.

Wat betaal je voor dit alles? 23.950 euro. Dat is een aardige som geld. Maar als deze T3 het pad van zijn voorgangers volgt, is de kans aannemelijk dat hij zijn waarde behoudt (of zelfs in prijs stijgt). Een slechte investering hoeft het dus niet te zijn. Word je hier nou niet warm van? Check dan de campers in onderstaande Occasion Battle.

