Deze occasion is een comfortabele en praktische auto, als je de goede versie kiest

Met een budget van maximaal 10.000 euro kun je makkelijk een luxere hatchback vinden die niet alleen lekker zit, maar ook nog eens goed rijdt. Denk aan auto’s als de BMW 1-serie, Peugeot 308 en Volkswagen Golf. Omdat het destijds allemaal bestsellers waren, is de hoeveelheid occasions nu groot.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een luxe hatchback voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Peugeot 308 niets? Kijk dan naar de occasion van dinsdag of wacht op het model van zaterdag.

Peugeot 308 (2007 – 2013)

Een eerste generatie Peugeot 308 blinkt uit in comfort. Zo zijn de stoelen lekker zacht. Verder is de versnellingsbak net iets soepeler dan die van de andere twee generaties; dat resulteert in iets minder schokken tijdens het schakelen. De cabine is ruim en praktisch ingericht, met een overzichtelijk dashboard en voldoende opbergplekken. De materialen en afwerking zijn bij deze occasion wel iets eenvoudiger dan bij de Duitse concurrenten.

Voor ons budget van 10.000 euro kun je op Gaspedaal.nl 483 gebruikte modellen vinden. Met 600 euro koop je de allergoedkoopste Peugeot 308, maar de occasions in deze prijsklasse wil je niet: ze hebben torenhoge tellestanden, schade of een vreemd verleden. Goede auto’s kosten minimaal 1.500 euro, maar ook bij deze modellen moet je je ogen open blijven houden. Een bedrijf in Rotterdam heeft een grijze 1.6 VTi ‘Active’ voor 7.950 euro (2012, 33.842 km).

Technische aandachtspunten

Het allerbelangrijkste bij de Peugeot 308 is welk motorblok jouw occasion heeft. De THP-motoren (met turbo) hebben namelijk hetzelfde probleem als we bij de BMW noemden: een oprekkende distributieketting. De modellen met atmosferische VTi-motoren hebben dit probleem niet en zijn daardoor betrouwbaarder. Bij modellen van vóór de facelift van 2011 kom je ook vaker kleine elektronische storingen tegen; deze zijn bij modellen na de facelift grotendeels verholpen.