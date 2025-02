Deel dit: Share App Mail Tweet

Jonge sportieve plug-in hybride voor het gezin kost nu helft van nieuwprijs

SUV’s zijn onwijs populair, maar vergeet de stationwagen niet! Ze zijn ruim, hebben een lager zwaartepunt en snijden makkelijker door de lucht met een lager verbruik tot gevolg. Daarbij kun je al een jonge sportieve plug-in hybride als de Cupra Leon Sportstourer vinden voor de helft van de nieuwprijs als occasion.

Cupra is inmiddels een eigen merk geworden, maar deze auto is in de basis toch echt een Seat. De techniek voor deze auto wordt gedeeld met de concerngenoot Golf GTE.

Sportieve plug-in hybride

Vergeleken met de Volkswagen ziet de Cupra Leon Sportstourer er net wat sportiever uit. Echter, de aandrijflijn kent dezelfde componenten. In de neus ligt een 1,4-liter viercilinder die in samenwerking met de elektromotor goed is voor 204 pk. Hij is ook als 245 pk-variant geleverd.

Naast dat de occasion dus vlot is, biedt hij een mooi uitgebalanceerd onderstel – ook als niet voor de variabele dempers gekozen is. Dit in combinatie met een vrij direct stuurhuis maakt het een bovengemiddeld goed rijdende station.

Naast dat hij goed rijdt en vlot is, biedt hij ook een zuinige aandrijflijn. Sterker nog, met de plug-in hybride kun je veel kilometers rijden zonder ook maar een druppel benzine te verbruiken. Volgens de WLTP-meetmethode kom je 61 kilometer ver op een acculading van 13 kWh. Dit in combinatie met veel ruimte en een trekgewicht van maximaal 1.500 kilogram maakt het een aantrekkelijke auto voor veel Nederlanders.

De helft van nieuwprijs als occasion

Helemaal als occasion, want de Cupra Leon Sportstourer kost na 4 jaar en kilometerstanden van rond de 100.000 nog maar de helft van de nieuwprijs. Zo vinden we een exemplaar voor 25.488 euro. De catalogusprijs van deze occasion bedroeg in 2021 46.979 euro.