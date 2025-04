Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse stuurmansroadster is nu betaalbare occasion

Voor 10.000 euro is er een aardig roadsteraanbod op de markt. Als je daarbij een occasion wil die ook om zijn betrouwbaarheid bekend staat, kun je eigenlijk niet om de Toyota MR2 heen.

In 1999 komt de derde generatie Toyota MR2 op de markt. Hij doet zijn naam eer aan met de gebruikelijke achterwielaandrijving en middenmotoropstelling. De roadster gaat concurreren met auto’s als de Fiat Barchetta, Honda S2000, Mazda MX-5 en MG (T)F.

Toyota MR2, minder snel, meer wegligging

De Toyota MR2 mag dan niet uitblinken in praktisch vermogen, maar compenseert dat met zijn uitstekende wegligging. De occasion beschikt over een aluminium 1,8-liter viercilinder, met vier kleppen per cilinder en variabele kleptiming. Deze 140 pk en 170 Nm leverende lichtgewicht viercilinder is verbonden met een handgeschakelde vijfversnellingsbak (later ook een zesversnellingsbak) en weet raad met de 950 kilo wegende auto.

Op papier doet de Toyota MR2 het helaas wat minder (0 naar 100 km/h in 7,9 seconden en een top van 210 km/h), maar dat doet onvoldoende recht aan de rijbeleving. Het middenmotorconcept is bijvoorbeeld gecombineerd met een standaard sperdifferentieel. Tijdens onze Supertest in 2001 (waar de MR2 de tweede plaats haalde) schreven we al dat het ‘Een fijne en betaalbare pretmachine’ was.

Aandachtspunten van een Toyota MR2-occasion

Bij aankoop doe je er goed aan om het oliepeil te controleren en alert te zijn op oliepluimen uit de uitlaat. Door het olieverbruik kunnen namelijk delen van de katalysator in het uitlaatspruitstuk loslaten en de motor beschadigen. De rook is hier een goeie indicatie van. Veel motoren zijn gelukkig al vervangen of gereviseerd en vanaf de facelift (eind 2002) zijn de problemen af-fabriek gemodificeerd. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Toyota MR2 schreven.

Verder kunnen ongelijkmatige carrosserienaden, kleurverschillen en roestblazen oude schade aan de occasion verraden. In koplampen en achterlichten komt condensvorming voor en de kunststof ‘glazen’ van de koplampen kunnen verkleuren en dof worden.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze rode Toyota MR2 (uit 2000), in het Noord-Brabantse Steensel. Het gaat om een occasion met 192.959 kilometer op de teller. De vraagprijs bedraagt 7.799 euro, terwijl de catalogusprijs minimaal 30.790 euro was.