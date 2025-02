Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse M3-killer als occasion te koop voor het geld van een Golf

In 2007 kwam Lexus met de IS-F op de proppen. De auto was een concurrent voor de BMW M3 en Mercedes C 63 AMG. Nu is hij als occasion te koop voor het geld van een nieuwe Golf.

Een nieuwe Volkswagen Golf is te bestellen vanaf 35.990 euro. Voor exact 40 euro minder kun je al een tweedehands IS-F in Nederland kopen.

Japanse BMW M3-killer

Een grote spoorbreedte, bredere spatborden, een hogere motorkap, donkere 19 inch wielen en natuurlijk de gestapelde uitlaten. De Lexus IS-F is ondank zijn zakelijke basis een superstoere occasion.

En de occasion is meer dan een bruut uiterlijk. Want de verhoogde motorkap en grotere spoorbreedte zijn er niet voor niets. In de neus ligt een 5,0-liter V8, die Toyota in samenwerking met Yamaha heeft ontwikkeld. De achtcilinder is goed voor 423 pk en 505 Nm aan koppel.

De wielophanging is voor de F-versie van de Lexus IS ook flink onder handen genomen. Zo zijn er andere veren en dempers geplaatst, is de wielgeometrie aangepast en beschikt het onderstel over stevigere rubbers. Ondanks dat het met een automaat en mooie interieurafwerking dus een echte Lexus is, heeft hij ook sportauto-eigenschappen.

De remmen van de Lexus IS-F zijn veel krachtiger dan van de normale IS. De remmerij is van Brembo en de blokken drukken tegen geperforeerde schijven aan.

Rijden met een occasion Lexus IS-F

Hoe leuk het is om met de Japanse M3-killer te rijden, laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video zien.

De gevonden occasion is de goedkoopste Lexus IS-F in Nederland en koop je dus voor minder dan een Volkswagen Golf. Overigens staan er op Gaspedaal.nl maar twee exemplaren te koop. De tweedehands auto heeft 88.174 kilometer op de teller staan en staat in het Drentse Kerkenveld.