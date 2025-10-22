Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse luxe van hoogste niveau kost je nu vrij weinig als occasion

Bij een luxelimousine denk je al gauw aan de Mercedes-Benz S-klasse of een andere Duitse concurrent. Maar ook in Japan weten ze hoe je auto’s van topklasse bouwt. Sterker nog, misschien weten ze het wel beter. Denk aan deze Lexus LS 600h-occasion en zijn ongekend hoge kwaliteit.

Eerder zette Autovisie deze luxewagens al lijnrecht tegenover elkaar in de populaire Occasion Battle-rubriek. Die video zie je bovenaan dit artikel.

Lexus LS 600h L als ultieme luxesedan

De LS kwam eind jaren tachtig op de markt als ‘betere S-klasse’. Een verfijnde en high-tech sedan die ondanks zijn debuut in dit luxesegment op vrijwel elk vlak superieuriteit uitstraalde. De LS-occasion die we in dit artikel uitlichten, is er een van de vierde generatie die vanaf 2006 werd gebouwd. Een Lexus LS 600h L om precies te zijn. De dikste uitvoering, met verlengde wielbasis en met het allerhoogste (presidentiële) uitrustingsniveau.

(Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing)

(Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing) (Afbeelding: AutoTrack / Autohandel Honing)

Er zijn Lexus LS 600h L-occasions met drie zitplekken achterin te vinden, maar wie van maximale luxe wil genieten, moet gaan voor een vierzitter. Dan krijg je twee zetels achterin met onder meer eersteklas beenruimte, een kantelbare rugleuning, massagefunctie, tv-schermpje in het plafond, bijzettafeltje, opmaakspiegeltjes, stoelverwarming en -koeling, een uitklapbaar voetenbankje, Mark Levinson-audiosysteem en een kluster middenin waar je zo’n beetje elk denkbare functie met een druk op de knop bedient. Beter dan dit ga je het niet krijgen.

Onder de kap heerst een almachtige 5,0-liter V8 die wordt bijgestaan door hybridetechniek. Samen goed voor maar liefst 445 pk. Ruimvoldoende vermogen om de 2,3 ton zware slee vooruit te duwen. Dankzij de deels geëlektrificeerde aandrijflijn is de royaal bemeten achtcilinder ook nog eens wat minder dorstig dan je wellicht zou denken. Tijdens presidentiële snelwegritjes moet 1 op 10 goed te doen zijn.

Aandachtspunten van de Lexus LS-occasion

De vierde generatie Lexus LS was in Nederland gedurende de eerste jaren ook als 460 met een conventionele V8 leverbaar, maar die versie is niet zonder gebreken. Beter ga je voor een 600h die op alle fronten beter is. Echt grote, terugkerende problemen zijn van deze auto niet bekend, dus is het bij de zoektocht vooral zaak om te letten op de slijtdelen.

De luchtvering is bijvoorbeeld een onderdeel dat op een gegeven moment vervangen zal moeten worden. Het spreekt voor zich dat de complexe aandrijflijn van de Lexus LS 600h ook niet vanzelfsprekend probleemvrij is, dus let er bij het proefrijden op of accelereren, regenereren en afremmen allemaal zonder aarzelingen of schokken verlopen. Zoals bij elke auto, en vooral in deze klasse, is een sluitende onderhoudshistorie bij de merkdealer eigenlijk een vereiste.

Prijs van de tweedehands auto

De LS 460 vind je al vanaf zo’n 16.000 euro. De Lexus LS 600h L die je op deze afbeeldingen ziet, kost je 21.500 euro. Daar koop je bij de dealer zelfs geen kale Volkswagen Polo voor. Niet gek voor een auto waar in 2007 ruim 177.000 euro voor werd betaald. De luxeslee in kwestie heeft iets meer dan twee ton op de teller en staat te koop in Amersfoort.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.