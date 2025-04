Deel dit: Share App Mail Tweet

Immens populaire Italiaanse stadsauto is nu betaalbare occasion

Voor mensen die auto’s niet alleen als vervoersmiddel, maar ook als fashion statement zien, is er keuze genoeg op de occasionmarkt. Maar als je ook nog eens in een grote stad woont en je aan ruimtegebrek lijdt wil je natuurlijk geen slagschip voor de deur. Gelukkig blinkt de Fiat 500 als occasion in beide categorieën uit.

De originele Fiat 500 was nieuw te koop van 1957 tot 1975 en bleek een verkoopsucces. De retro-opvolger die Fiat in 2007 presenteert, blijft trouw aan het origineel, met zachte lijnen en ronde koplampen. Daarnaast is de auto met een lengte van 3,546 mm ook één van de kleinste modellen die je dan kunt kopen. Nog steeds is de occasion aan de kleine kant.

Fiat 500-techniek

Sinds de introductie is het 500-gamma doorlopend uitgebreid en veranderd. De motoropties variëren tussen verschillende versies van de 0,9-liter tweecilinder, 1,2-liter viercilinder en 1,4-liter vliercilinder. In 2009 komt hier de zuinige 1,2-liter viercilinder ‘Start&Stop’-editie bij. Hierna gaat de 500C (Cabriolet) met elektrisch bedienbare softtop in de verkoop. Vanaf de introductie van dit model ondergaat het onderstel van alle versies een aantal wijzigingen aan de achteras en de besturing, waardoor comfort en stuurgevoel duidelijk verbeteren.

In 2008 verschijnt ook de sportieve Abarth 500. Deze Fiat 500-met-schorpioenenbeet heeft aangepaste bumpers, skirts, een diffuser en een dakspoiler. Een geblazen 1,4-liter viercilinder levert de auto tussen de 135 en 187 pk. Daarnaast komt er in het najaar van 2009 ook een Esseesse-kit voor de Abarth 500 uit, wat interessant is voor occasions. Nieuwe software en een sportluchtfilter zorgen dat het vermogen stijgt naar 160 pk. In dezelfde periode verschijnt een nieuwe 1,3-liter viercilinder dieseloptie voor de Fiat 500.

Hier let je op bij het kopen van een Fiat 500-occasion

De motorblokken van de Fiat 500 staan bekend als relatief betrouwbaar, maar toch zijn er punten waar je op moet letten als je een occasion koopt. Zo is een controlepunt bij alle geblazen motoropties mogelijke turboslijtage. Een olielekkende turbolader is namelijk een dure reparatie. Let verder op het gebruik van selenia-olie, voor een langere levensduur van het motorblok en aanverwante onderdelen. Lees hier de koopwijzer van de Fiat 500.

Rammelende bijgeluiden vanuit het onderstel komen bij occasions ook soms voor en worden meestal veroorzaakt door versleten stuurkogels, wiellagers, stabilisatorstangrubbers of draagarmrubbers. De vervanging daarvan is niet duur. Daarnaast kunnen aircoslangen ook gaan lekken op de kabelboom, wat voor nare storingen kan zorgen. Wat betreft storingen kunnen deze ook door een defecte Blue&me-module veroorzaakt worden. Vervangen is altijd een optie, maar ook vaak kan een specialist deze module reviseren.

Deze specifieke occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl, in het Overijsselse Vriezenveen, deze rode Fiat 500 1.2 sport. Het betreft een model uit 2009, met 165.556 kilometer op de teller en de vraagprijs is 3.250 euro. De catalogusprijs bedroeg 24.589 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.