Italiaanse oldtimer is zeldzaam, maar nog net te vinden occasion

Een Italiaanse bolide met stijl, waarvoor je als oldtimer ook nog eens niet zoveel belasting hoeft af te dragen. Deze heerlijke combinatie komt samen in de Alfa Romeo 75-occasion.

We denken dat Jeremy Clarkson ook op de Alfa Romeo 75 doelde toen hij zei dat je geen echte autofanaat bent als niet een Alfa in bezit hebt gehad. Natuurlijk was die opmerking gekscherend bedoeld, maar deze occasion combineert een prachtige uitstraling met vlotte rijeigenschappen.

Techniek van de Alfa Romeo 75

De Alfa Romeo 75 heeft in zijn carrière verschillende motoropties gehad, waarvan we hier met de viercilinders beginnen. Het aanbod start met een 1,6-liter, met 110 tot 120 pk, en een 1,8-liter met 120 pk. Wat krachtiger zijn de 1,8-liter Turbo met 155 tot 165 pk en de 2,0-liter met 130 tot 148 pk. Tot slot hebben we de zescilinder-occasions. Deze hebben een 2,5-liter met 156 pk of een 3,0-liter met 188 tot 192 pk. Er is ook een diesel 2,0-liter viercilinder geleverd, maar deze 95 pk sterke motoroptie is praktisch niet meer terug te vinden.

De Alfa Romeo 75 komt altijd met achterwielaandrijving en praktisch altijd met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Er zijn in het buitenland vast wel occasions met de optionele drietraps automaat te vinden, maar de meest voorkomende optie is de leukste.

Aandachtspunten van een Alfa Romeo 75-occasion

Stroef schakelen heeft bij occasions verschillende oorzaken. In koude toestand kunnen de synchromesh-ringen opspelen. Als dit met opgewarmde olie niet verdwijnt, is revisie meestal de enige remedie. Versleten versnellingsbak-ophangingsrubbers veroorzaken soms trillingen en bijgeluiden tijdens het rijden. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Alfa Romeo 75 schreven.

Bij de ketting aangedreven viercilinders (met name de 2,0-liter) is nokkenasslijtage een aandachtspunt. Let bij de zescilinder-occasions op het tijdstip van de laatste distributieriemwissel. Bij de Alfa Romeo 75 turbo wil je natuurlijk weten in welke staat de turbolader is.

Als je tijdens een testrit remt en je scheeftrekt, dan heb je meestal inwendig versleten remslangen. Verder kunnen de achterste remzuigers weleens vastzitten. Maar misschien het allerbelangrijkste is dat je de auto helemaal naloopt op roestplekken. De roestduivel is namelijk de aartsvijand deze auto.

Deze occasion

Het aanbod van de Alfa Romeo 75 is op gaspedaal.nl met twee stuks maar minimaal. Wij hebben gekozen voor dit rode model, uit 1987, die in het Utrechtse Soest staat. Het andere exemplaar is iets goedkoper, maar heeft niet het 1,8-liter turbo-motorblok van deze en de tellerstand is onlogisch. De door ons gekozen occasion is een handgeschakelde versie, met 148.812 kilometer op de klok. De vraagprijs is 12.500 euro, terwijl de catalogusprijs 24.953 euro bedroeg.