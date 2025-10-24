Deel dit: Share App Mail Tweet

Italiaanse occasion is praktisch en spotgoedkoop

Sommige occasions zijn stijlvol, comfortabel en praktisch, maar blijven desondanks onder de radar. De Lancia Musa is er zo één: een compacte MPV die meer aandacht verdient dan hij ooit kreeg.

In de video hierboven legt redacteur Sjoerd van Bilsen uit waarom de Lancia Musa niet gepland was, maar wel gewild. Inmiddels is de occasion uitgegroeid tot een zeer betaalbare en verrassend comfortabele occasion.

Prijs van de Lancia Musa

In Nederland is het aanbod van de Lancia Musa beperkt. Op Gaspedaal.nl staan bijvoorbeeld slechts dertig occasions te koop. Je zou denken dat de prijzen hoog liggen, maar dat valt mee: gevraagde bedragen liggen tussen 750 en 6.000 euro.

Italiaanse occasion met praktisch comfort

De Lancia Musa werd van 2004 tot 2012 gebouwd op het platform van de Fiat Idea, maar kreeg een luxere afwerking en meer verfijnde uitstraling. De neus van de occasion is herkenbaar Lancia, met de smalle grille en elegante koplampen. In die neus werden verschillende motoropties geleverd: twee diesels en een benzinemotorblok.

De 1,4-liter benzineviercilinder (met 95 pk) is de enige motoroptie die in Nederland onder de motorkap van tweedehandsmodellen kunt vinden. Daarnaast smokkelt de 1.3 MultiJet-diesel een beetje met zijn cilinderinhoud: die bedraagt 1.248 cc, wat wij gewoon 1,2 liter zouden noemen.

De hoge zitpositie en overzichtelijke vorm maken de Lancia Musa prettig in de stad, terwijl de afwerking en stoelen langere ritten verrassend aangenaam houden. De occasion heeft altijd voorwielaandrijving en hij schakelt via een handgeschakelde vijfbak of een zestrapsautomaat.

Aandachtspunten Lancia Musa

Net als bij veel Italiaanse auto’s uit deze periode zijn bij de Lancia Musa elektronische storingen geen onbekend verschijnsel. Controleer dus bij een testrit of alle elektronica van de occasion naar behoren functioneert. Hoewel de carrosserie redelijk goed beschermd is tegen roest, vragen de onderzijde en dorpels om extra aandacht.

