Deze occasion lijkt een saaie sedan uit de jaren 80, maar onder de motorkap ligt een verrassing

De Lancia Thema 8.32 is een fascinerende keuze, helemaal als je een klassieker zoekt die bijzonder is én een verhaal heeft. Hij is zeldzaam, maar af en toe duikt er een mooi onderhouden occasion op.

Hoewel de Thema 8.32 uiterlijk vrijwel niet te onderscheiden is van de reguliere versies, schuilt onder de motorkap een V8 met Ferrari-techniek. De voorwielaangedreven sedan voelt op de weg verfijnd en krachtig aan, met een indrukwekkend lijntje naar de Italiaanse sportwagentraditie. Toch voelt de occasion meer als luxe cruiser dan als hardcore sportlimousine.

De Lancia Thema 8.32 is een echte wolf in schaapskleren

Het motorblok uit de Lancia Thema 8.32 komt oorspronkelijk uit de Ferrari 308 en is aangepast voor betrouwbaar en soepel gebruik in een limousine. Met slechts ongeveer 2.370 geproduceerde exemplaren is dit een zeldzame occasion.Hij was destijds de duurste Lancia, maar ook de goedkoopste auto met een Ferrari-V8.

(Afbeelding: AutoTrack / Kaeve Cars) (Afbeelding: AutoTrack / Kaeve Cars)

De 2,9-liter V8, met 205 of 215 pk, produceert een heerlijk geluid. De motor draait hoog in de toeren, terwijl je als bestuurder van de Lancia Thema 8.32 zelf door vijf versnellingen heen kunt schakelen. Het uiterlijk van de occasion heeft een fraai, typisch jaren-80 ontwerp, getekend door Italdesign. De elektrisch uitschuivende achterspoiler is een van de leukste details. Lancia benadrukte destijds vooral de luxe en exclusiviteit van de 8.32: met Poltrona Frau-leer en walnotenhout.

Aandachtspunten van de occasion

Technisch vraagt de Lancia Thema 8.32 om goed onderhoud. Let er bijvoorbeeld bij een testrit op of de koeling naar behoren werkt. Als deze slecht onderhouden is, kun je in het ergste geval dure motorschade verwachten. De elektronische spoiler moet bovendien soepel werken. Controleer daarnaast het onderstel op speling: dit merk je tijdens het rijden, omdat je dan trillingen in de occasion voelt.

Roest komt bij de Thema 8.32 minder vaak voor dan bij sommige andere occasions uit de jaren 80, maar de wielkasten, dorpels en de rand van de achterklep verdienen controle.

Lancia Thema 8.32-occasion

De Lancia Thema 8.32 is een zeer zeldzame verschijning en daarom staat er momenteel maar eentje te koop op gaspedaal.nl. Het model kost 21.950 euro en stamt uit 1989. Daarnaast heeft de occasion 120.846 kilometers aan ervaring. Zijn kleur is grijs en hij wordt verkocht in het Noord-Brabantse Uden.