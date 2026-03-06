Deel dit: Share App Mail Tweet

Italiaanse luxe voor weinig: deze occasion is snel én belastingvrij

In de jaren tachtig onthulde Maserati een auto die het merk opnieuw op de kaart moest zetten. De Maserati Biturbo is een eigenzinnige luxe-occasion met twee turbo’s.

Rond 1981 stond autocoureur Alejandro De Tomaso aan het hoofd van Maserati en financieel ging het niet goed met het merk. De Maserati Biturbo moest daar verandering in brengen, door Italiaanse luxe aan een breder publiek beschikbaar te stellen. Omdat er zo’n 36.000 exemplaren zijn gebouwd, kom je nog weleens betaalbare occasions tegen. Ook bij het moderne Maserati gaat het niet zo goed met de verkopen.

Maserati Biturbo was het instapmodel

Hij mocht wel bedoeld zijn als instapmodel, maar met een nieuwprijs van omgerekend 95.000 euro was de Maserati Biturbo nog steeds flink aan de prijs. Onder de motorkap van deze occasion ligt meestal een 2,0-liter V6 met – zoals de naam al verklapt – twee turbo’s. De relatief kleine cilinderinhoud heeft een fiscale reden: voor Italiaanse auto’s met een cilinderinhoud tot 2,0 liter gold geen 38 procent extra belasting. Exemplaren voor de export kregen een 2,5-liter V6. Afhankelijk van de uitvoering levert het motorblok 180 tot 220 pk.

Combineer je dat vermogen met een gewicht van 1.086 kg, dan krijg je een occasion met vlotte prestaties. De snelste Maserati Biturbo sprintte vanuit stilstand in 6,5 seconden naar 100 km/h en had een topsnelheid van 221 km/h. Achterwielaandrijving en een handgeschakelde vijfversnellingsbak behoorden verder tot het standaardrecept van deze auto. De Biturbo is niet de enige luxesedan die redelijk betaalbaar is. Eerder schreven we over vijf andere modellen voor vergelijkbare bedragen.

Binnenin de Maserati Biturbo draait alles om Italiaanse sfeer met exotische materialen. Leren bekleding, houtaccenten en een klassiek dashboard met klokje zorgen ervoor dat de occasion luxe uitstraalt. De stoelen zijn comfortabel en bieden voldoende steun tijdens sportief rijden.

Aandachtspunten van de Maserati Biturbo-occasion

De Maserati Biturbo heeft een dubbele reputatie: allereerst verkocht de auto goed genoeg om het merk in leven te houden. Anderzijds hadden exemplaren, vooral uit de eerste bouwjaren, een slechte reputatie als het om betrouwbaarheid ging. Roest is niet het enige belangrijke aandachtspunt bij deze occasions. Ga er namelijk maar vanuit dat er nog wel eens iets kapot gaat. Een sluitende onderhoudshistorie is bij deze auto een minimale vereiste.

Let bij aankoop goed op de staat van de turbo’s en de motor, want vervanging of reparatie kost een flinke duit. Verder is een kapotte stuurbekrachtigingspomp een bekend probleem en dit merk je als de Maserati Biturbo ineens heel zwaar stuurt. Occasions vanaf bouwjaar 1987 hebben geen carburateur meer, maar brandstofinjectie; hierdoor zijn ze doorgaans betrouwbaarder.

Prijs van een occasion

Een Maserati Biturbo behoort tegenwoordig tot de meer betaalbare klassiekers van het merk. Er worden momenteel twee occasions aangeboden, waarvan de duurste 32.950 euro kost. Wij kozen echter voor dit zwarte exemplaar, met 87.925 kilometer, dat 15.750 euro moet opleveren. Hij staat in het Gelderse Harderwijk en komt uit 1987. Dat betekent dat hij uit het jaar komt dat deze auto’s betrouwbaarder werden. Verder valt hij nog net onder de oldtimerregeling en betaal je voor hem geen wegenbelasting. Dat scheelt net weer wat geld, want het onderhoud is al duur genoeg.