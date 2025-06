Deel dit: Share App Mail Tweet

Italiaanse luxe-occasion is nu spotgoedkoop

De Alfa Romeo 166 is een youngtimer die lekker eigenwijs, goed gevormd en – niet onbelangrijk- een niet te dure occasion.

De Alfa Romeo 166 heeft prettige rijeigenschappen, heerlijke motoropties en een geweldige afwerking. Daarentegen verkocht de auto niet goed in ons land en toch zijn occasions best wel goedkoop te vinden.

Techniek van de Alfa Romeo 166

De Alfa Romeo heeft verschillende benzine-versies, met als instapmodel de 2,0-liter viercilinder, met 150 tot 155 pk. Er zijn ook drie zescilinders, waarbij je denkt aan een 2,5-liter met 188 tot 190 pk, een 3,0-liter met 220 tot 226 pk en een nieuwere 3,2-liter met 240 pk. Dieselen doet de occasion met de 2,4-liter vijfcilinder, die 136 tot 175 pk produceert.

De Alfa Romeo 166 heeft altijd voorwielaandrijving, maar er zijn wel verschillende transmissies beschikbaar. In combinatie met de viercilinder en de 2,5-liter is er een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Occasions met de 3,0-liter en de diesel hebben standaard een handgeschakelde zesversnellingsbak, die vanaf de facelift in 2003 op de 2,0-liter, 2,5-liter en 3,2-liter terug te vinden is. Een viertraps automaat is beschikbaar op occasions met de 2,5-liter en 3,0-liter motorblokken. Alleen de diesel krijgt een vijftraps automaat.

Aandachtspunten van een Alfa Romeo 166-occasion

Zoals de meeste merkgenoten kunnen beamen is roest een geduchte vijand van deze occasion, dus loop bij een testrit alles na op roestplekken. Daarnaast is het raadzaam om bij dit controlerondje alles te checken op lekkages. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Alfa Romeo 166.

Haperende raambediening ligt aan een defecte raambedieningsschakelaar en de kachelmotor laat het weleens bij occasions afweten. Daarnaast kunnen rammelgeluiden tijdens je testrit op slecht wegdek op versleten fuseebussen in de onderste draagarmen van de achteras duiden, maar deze zijn los te vervangen. Ook kunnen de achterschokdempers versleten zijn.

Dan nog een paar problemen die niet of nauwelijks van tevoren te bemerken zijn: ratelende nokkenasverstellers bij de Twin Spark-motoren en turboslijtage en defecte bdp-sensoren bij de diesels. Deze laatste zijn ook gevoelig voor slijtage aan koppeling en vliegwiel.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl donkerblauwe Alfa Romeo 166, modeljaar 1999, in het Gelderse Ede. De occasion heet het 2,5-liter motorblok, wat gekoppeld is aan een automaat. De kilometerstand staat op 186.110 en de vraagprijs is 3.995 euro. De catalogusprijs lag ietsje hoger met 41.440 euro.