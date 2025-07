Deel dit: Share App Mail Tweet

Italiaanse luxe-occasion kost evenveel als Nissan Ariya

Sommige luxere auto’s schrijven flink af en daar kunnen slimme occasionkopers hun voordeel mee doen. Zo betaalde je nieuw meer dan anderhalve ton voor een Maserati Levante, maar nu betaal je er evenveel voor als een Nissan Ariya.

De Maserati Levante mag dan wel de eerste SUV van het merk zijn, maar belichaamt wel degelijk de kernwaarden van het bedrijf. Zo is de bolide zowel elegant als flamboyant, met genoeg kracht om thuis mee aan te komen. Het enige wat wel anders dan zijn merkgenoten is, is dat je in deze occasion wel je benen kwijt kunt.

Techniek van de Maserati Levante

De Maserati Levante heeft twee benzinemotoropties, één dieselvariant en een hybrideversie. Op het gebied van benzine kun je uit de voeten met de biturbo 3,0-liter V6 (350-430 pk) of de biturbo 3,8-liter V8 (met 530-580 pk). Dieseloccasions beschikken over een 3,0-liter V6-turbodiesel, die 250-275pk produceert. In 2021 komt hier dan nog de GT Hybrid bij. Deze bolide heeft een 2,0-liter viercilinder-benzinemotor, gekoppeld aan 48V-hybridetechniek. Dat is goed voor een systeemvermogen van 330 pk.

Alle occasions hebben de fabriek met een achttrapsautomaat verlaten. De elektronisch aangestuurde vierwielaandrijving van de Maserati Levante heeft verder een mechanisch sperdifferentieel op de achteras. Onder normale rijomstandigheden ligt de nadruk op de achterwielen, maar bij grip- of tractieverlies gaat tot de helft van de aandrijfkracht naar de vooras.

Aandachtspunten van een Maserati Levante-occasion

De zes- en achtcilinders kunnen tegen een stootje, maar blijven gevoelig voor een respectvolle behandeling. Bij het kopen van een occasion is het eigenlijk een must dat hij een volledige onderhoudshistorie heeft. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Maserati Levante schreven.

Check bij een testrit of de banden gelijkmatig zijn afgesleten en of de luchtvering goed werkt. Daarnaast veroorzaakt een versleten of onvoldoende opgeladen accu soms bij occasions spookstoringen. Daarnaast is een aandachtspunt bij je testrit het interieur van de Maserati Levante. Hier kunnen allerlei beschadigingen terug te vinden zijn, maar het voordeel is wel dat je ze heel snel kunt spotten.

Deze specifieke occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze witte Maserati Levante, uit 2016, in het Overijsselse Ommen. De vraagprijs bedraagt 44.950 euro, terwijl de catalogusprijs 160.304 euro was. De occasion heeft verder 132.140 kilometer op de klok en beschikt over de 3,0-liter benzine-V6.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.