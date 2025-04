Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze bijzondere Italiaanse occasion koop je nu voor minder dan 10.000 euro

De Alfa Romeo Brera is een prachtig gestylede Italiaanse auto. Een heerlijke auto om mee te rijden, en de spider-versie is nog heerlijker met het weer dat steeds warmer wordt. Maar wat voor vlees hebben we in de spreekwoordelijke occasion-kuip?

De Brera is de opvolger van de GTV, met een 2+2-indeling, en was nieuw te koop tussen 2005 en 2010. Alfa Romeo heeft de Brera met verschillende motoren geleverd: de viercilinder 2.2 JTS met 185 pk, de zescilinder 3.2 JTS met 260 pk, en later de vijfcilinder 2.4 JTDm (diesel) met 200 pk. Standaard is er een handgeschakelde zesversnellingsbak, en tegen een meerprijs waren er opties voor een zestraps semi-automaat of een automaat. Daarnaast kwamen er in 2009 ook een geblazen 1750 TBi met 200 pk en een 2.0 JTDm met 170 pk uit.

Sportieve Alfa Romeo

Voor Alfa-waardige rijeigenschappen zorgt de wielophanging, met dubbele draagarmen voor en multilink achteras. Daarnaast heeft de occasion, ten opzichte van de GTV, een kortere wielbasis, lagere zitpositie en aangepaste stuurbekrachtiging. De meeste Alfa Romeo Brera’s hebben voorwielaandrijving, maar de sterkste benzinemotor kon ook met vierwielaandrijving komen. Daarbij legde hij lichte nadruk (43:57) op de achterwielen.

De Alfa Romeo Brera is een stuk beter gebouwd dan zijn voorganger, de GTV. Daarom zijn er vrij weinig serieuze problemen te melden bij deze occasion. Daarnaast meldden we eerder in een koopwijzer dat de Brera ook vormgeving, rijplezier en afwerking op een hoger niveau tilt.

Hier let je op bij een Alfa Romeo Brera-occasion

Ondanks dat de Alfa Romeo Brera een hoge bouwkwaliteit heeft, zijn er wel wat puntjes om op te letten als je een occasion koopt. Zo is de bolide niet licht (zwaarste versie is 1.705 kg), dus de remschijven, en -blokken en vering op overmatige slijtage controleren is verstandig.

Wat wel mogelijk een flink probleem is, is een opgerekte distributieketting. Dit probleem komt namelijk soms voor bij de 2.2 en 3.2 JTS-occasions. Bij de Alfa Romeo Brera 1750 TBi (1,75-liter geblazen viercilinder) -modellen komen verder weleens defecte brandstofpompen en klopsensoren. Deze laatstgenoemde sensor vangt onregelmatige trillingen van het motorblok op en helpt de boordcomputer te bepalen of de ontstekingstiming van het motorblok moet worden aangepast voor een optimale werking.

Deze occasion

De grijze Alfa Romeo Brera, die we bij een bedrijf in Apeldoorn hebben gevonden, betreft een model uit 2006. Deze occasion heeft een 3,2-liter V6, vierwielaandrijving en 141.000 kilometers aan ervaring. Er zijn ook betere stuurmanmodellen (zoals de 1750 TBi) te vinden. Dit model rijdt een stuk fijner, omdat dit de lichtste variant is. Maar deze auto’s verkopen voor minimaal 15.000 euro.

Daarom is de verkoopprijs van 8.495 euro best schappelijk. Overigens was de catalogusprijs 60.665 euro.