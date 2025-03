Deel dit: Share App Mail Tweet

Is dit de allerlelijkste BMW van Nederland?

Scrollend door de verkooplijsten van verkoopsites als Gaspedaal.nl kom je soms bijzondere occasions tegen. Ditmaal misschien wel de lelijkste BMW van Nederland.

Een auto lelijk noemen is natuurlijk volledig subjectief, maar ook de verkoper geeft aan dat zijn bodykit niet netjes is geïnstalleerd. Sowieso is de opsmuk nogal smaakgevoelig.

Allerlelijkste BMW van Nederland

De koplampen, het bumperwerk, de motorkap met twee luchthappers, de sideskirts, de spiegels en de spoiler, er is extreem veel aan gedaan om deze BMW op te laten vallen. Ook is de auto verlaagd.

Onderhuids is het gewoon een BMW 318 E39 en beschikt hij over de 1,9-liter viercilinder die goed is voor 140 pk. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak.

De verkoper vraagt 4.000 euro voor de BMW en zegt veel positieve reactie op de auto te krijgen. Wie geeft deze E36 een waardig tweede leven?