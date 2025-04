Deel dit: Share App Mail Tweet

Interessante Amerikaanse SUV is nu goedkope occasion

Je wil een auto met hoge instap, maar ook iets dat unieker is dan de zoveelste Volkswagen T-Roc. In dat geval is de Jeep Cherokee een serieuze occasion-optie.

Als occasion is de Jeep Cherokee vooral een interessante keuze voor mensen die van opvallende SUV houden. De prijzen van occasions beginnen bij 15.000 euro, terwijl je voor 10.000 euro meer de dikste versie hebt met geavanceerde vierwielaandrijving en een zescilinder. Het verschil tussen de instappers en topmodellen was overigens groter. De catalogusprijs van de goedkoopste en duurste ligt ruim 40.000 euro uit elkaar.

Jeep Cherokee: motor en techniek

De Jeep Cherokee heeft, afhankelijk van de motorisering en uitvoering, een handgeschakelde zesbak (2,0-liter diesel-viercilinder met 140 pk) of een negentraps automaat. Naast voorwielaandrijving zijn er voor de occasion ook drie verschillende AWD-systemen. Dit zijn Active Drive I en Active Drive II, met lage gearing en heuvelafdalingshulp.

De derde optie is Active Drive Lock, deze versie heeft alles van de vorige opties, maar voegt een sperdifferentieel op de achteras en Selec-Speed Control terreinsnelheidsregeling toe. Onder normale rijomstandigheden rijdt de auto als een voorwielaandrijver, maar de achterwielen doen mee als er te weinig tractie is of als de bestuurder de Selec-Terrain draaiknop in de 4×4-stand zet.

In ons land is voor de Jeep Cherokee de enige motoroptie op benzine een 3,2-liter V6 met 272 pk en 315 nm. Verder zijn er ook verschillende diesel-viercilinders te vinden. Denk hierbij aan een 2,0-liter (140-170 pk, 350 Nm) en een latere 2,2-liter (185-200 pk, 440 Nm) bij.

Hier let je op bij een Jeep Cherokee-occasion

Check bij een occasion of alle infotainment- en veiligheidssystemen correct werken; deze kunnen weleens wat Italo-Amerikaans ‘temperament’ vertonen. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Jeep Cherokee. Wil je meer over de geschiedenis van een occasion weten? Doe dan een kentekencheck.

Check bij verder bij een Jeep Cherokee-occasion of de automaat soepel schakelt, zeker bij auto’s met trekhaak. Door de extra druk van lasten trekken kunnen deze namelijk sneller gesleten zijn. Controleer daarnaast of het AWD-systeem goed werkt.

Deze specifieke occasion

Wij vinden via Gaspedaal.nl deze witte Jeep Cherokee (2015), in het Zuid-Hollandse Vlaardingen. Het gaat om een model met 99.793 kilometer op de teller, met de 3,2-liter V6, gekoppeld aan de negentraps-automaat. Hij staat te koop voor 23.995 euro, terwijl de catalogusprijs een schrikbarende 92.570 euro was.